USA erwägt Goldverkauf für 1 Million Bitcoin-Reserve

Die US-Regierung könnte einen signifikanten Strategiewechsel in ihrer Krypto-Politik vollziehen. Laut aktuellen Medienberichten prüft die Administration, ob ein Teil der nationalen Goldreserven verkauft werden sollte, um Bitcoin zu erwerben. Diese Maßnahme würde dem von Donald Trump betonten Prinzip der Budgetneutralität entsprechen und könnte die USA zur führenden Bitcoin-Nation machen - mit potenziell enormen Auswirkungen auf den gesamten Kryptomarkt.

Von konfiszierten Bitcoins zur strategischen Reserve

Nachdem die nationale Bitcoin- bzw. Krypto-Reserve offiziell bestätigt wurde, gibt es nun konkretere Informationen zur geplanten Finanzierung. Während zunächst nur die etwa 200.000 konfiszierten Bitcoins für die Reserve vorgesehen waren, scheint die US-Regierung nun ehrgeizigere Pläne zu verfolgen. Bo Hines, der Executive Director des Präsidentenrates für digitale Vermögenswerte, hat öffentlich einen Plan präsentiert, nach dem ein Teil der Goldreserven aufgelöst werden könnte, um Bitcoin zu kaufen.

Interessanterweise soll diese Maßnahme nicht durch direkten Goldverkauf erfolgen, sondern über den Erlös aus Goldzertifikaten der Federal Reserve (Fed). Der rechtliche Rahmen für dieses Vorhaben soll der Bitcoin Act von 2025 sein, der von der bekannten Bitcoin-Befürworterin und US-Senatorin Cynthia Lumis eingebracht wurde. Dieses Gesetz sieht vor, dass die USA innerhalb von fünf Jahren eine staatliche Bitcoin-Reserve von 1 Million Bitcoin aufbauen sollen - das entspricht etwa 5 Prozent des maximalen Bitcoin-Angebots. Mit einem Ziel von 200.000 Bitcoin pro Jahr wäre dies ein beispielloser institutioneller Einstieg in den Kryptomarkt.

Trumps Vision einer führenden Bitcoin-Nation

Donald Trump hat wiederholt betont, dass die Vereinigten Staaten zur führenden Bitcoin-Nation werden sollen. Diese Ambition spiegelt einen bemerkenswerten Wandel in der US-Kryptopolitik wider und könnte erhebliche Auswirkungen auf den globalen Kryptomarkt haben. Wenn die USA tatsächlich rund 1 Million Bitcoin erwerben, würde dies zu einem signifikanten Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage führen, wobei die steigende Nachfrage voraussichtlich den Bitcoin-Preis in die Höhe treiben würde.

Diese Entwicklung würde die Prognose von Larry Fink, CEO von BlackRock, unterstützen, der bereits einen Bitcoin-Kurs von 500.000 US-Dollar vorhergesagt hat. Eine solche staatliche Investition in Bitcoin wäre ein beispielloser Schritt und würde die Legitimität und Akzeptanz der Kryptowährung auf eine völlig neue Ebene heben. Der Strategiewechsel der USA könnte zudem andere Nationen dazu veranlassen, ähnliche Maßnahmen in Betracht zu ziehen, um im aufkommenden Wettbewerb um digitale Vermögenswerte nicht ins Hintertreffen zu geraten.

Bitcoin Bull: Innovatives Konzept für Bitcoin-Enthusiasten

Sollten die USA tatsächlich massiv in Bitcoin investieren, würden davon nicht nur direkte Bitcoin-Investoren profitieren, sondern auch innovative Projekte wie Bitcoin Bull($BTCBULL). Dieses derzeit im Presale befindliche Projekt hat bereits mehr als 4 Millionen US-Dollar eingesammelt und verfolgt ein einzigartiges Konzept: Inhaber von BTCBULL-Tokens erhalten automatisch Belohnungen in Form von echten Bitcoins, wenn der Bitcoin-Kurs bestimmte Meilensteine erreicht.

Das System ist klar strukturiert: Bei einem Bitcoin-Kurs von 150.000 US-Dollar erfolgt der erste Bitcoin-Airdrop an die Token-Halter. Danach folgen weitere Ausschüttungen in 50.000-US-Dollar-Schritten, also bei 200.000 US-Dollar, 250.000 US-Dollar und so weiter. Zusätzlich sind bei den Zwischenschritten (125.000 US-Dollar, 175.000 US-Dollar, 225.000 US-Dollar) Token-Verbrennungen vorgesehen, die das Angebot verknappen und potenziell den Wert der verbleibenden Tokens steigern könnten.

Mit diesem Modell konzentrieren sich Investoren weniger auf die direkte Preisentwicklung des BTCBULL-Tokens selbst, sondern vielmehr auf die Entwicklung des Bitcoin-Kurses, von dem sie unmittelbar profitieren können. Der Presale des Projekts könnte bei anhaltendem Tempo zum erfolgreichsten Vorverkauf des Jahres 2025 werden. Aktuell können Interessenten die Tokens ausschließlich über die offizielle Homepage erwerben, bevor sie nach Ende des Presales an Kryptobörsen gelistet werden.

