https://www.bernecker.info/?id=32

Der zweite Sparplan-Wert: iShares MDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) DE0005933923; 233,80 €)Am Freitag letzter Woche hat das deutsche Billionen-Paket den Bundesrat passiert. Sollten aus den genannten Schuldensektoren (Infrastruktur / Defence) in der Summe von jeweils 450/500 Mrd. € wirkliche Anstöße kommen, entsteht ein Momentumeffekt. In diesem Falle werden aus z. B. 100 Mrd. € Anschubfinanzierungen des Staates im Optimalfall Anschlussinvestitionen und -ausgaben von meist um 200 bis 250 oder gar 300 Mrd. €. Das zeigt die Vergangenheit. Dieser Betrag entsteht im Wesentlichen nicht im Export, sondern direkt im Inland in breiter Form. Der Schlüssel dafür ist der deutsche Mittelstand.Dem MDAX fehlen noch über 20 % zu seinen Allzeithochs. Ohne Berücksichtigung der neuen Umstände geht der Konsens davon aus, dass das KGV von 15,7 für das lfd. Jahr bis 2027 Richtung 11,7 fällt. Wir starten mit einem Sparplan (50 € p.m.) mit Ausführung jeweils zum 27. März.Wert Nummer Drei ist ebenso in der Pipeline und wird nächste Woche Donnerstag bekanntgegeben. Es wird eine Aktie.Zum Sparplan-Depot geht es hier:Ihr Volker Schulz