Die Volkswagen-Vorzüge haben sich in den letzten Monaten von ihren Tiefständen erholt. Die Probleme bleiben aber die Gleichen: In China verliert der Autobauer zunehmend Marktanteile, in den USA bereiten die am Mittwoch angekündigten US-Importzölle Sorgen, die Elektrifizierung des Portfolios verschlingt Milliarden. Nun könnte sich VW frisches Geld besorgen: Die Wolfsburger prüfen, sich von ihrer Tochter MAN Energy Solutions zu trennen.Einem Bericht von Bloomberg zufolge startet VW einen erneuten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...