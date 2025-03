ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für H&M nach den Zahlen des ersten Quartals auf "Neutral" mit einem Kursziel von 149 schwedischen Kronen belassen. Der Modehändler habe in jeglicher Hinsicht die Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Sreedhar Mahamkali in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die jüngste Kursschwäche impliziere aber, dass die Ansprüche der Anleger schon gesunken seien. Das operative Ergebnis (Ebit) sei aber dennoch eine Enttäuschung./tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2025 / 08:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2025 / 08:25 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: SE0000106270