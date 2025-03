Der Spielzeughersteller verhandelt über eine Power Rangers Serie für Disney+, verstärkt den Fokus auf erwachsene Zielgruppen und reduziert die Abhängigkeit von China.

Hasbro befindet sich derzeit inmitten bedeutender Entwicklungen, die die Marktposition und finanzielle Performance des Unternehmens beeinflussen könnten. Bei einem aktuellen Kurs von 57,22 € verzeichnet die Aktie eine moderate Tagessteigerung von 1,42%, während sie im Monatsvergleich einen deutlichen Rückgang von 12,25% aufweist.

Hasbro führt Verhandlungen mit Disney+ über die Rechte für eine neue Live-Action-Serie der "Power Rangers". Das Projekt zielt darauf ab, das bekannte Franchise für ein neues Publikum zu modernisieren. Disney+ befindet sich in Gesprächen mit Jonathan E. Steinberg und Dan Shotz, den Autoren von "Percy Jackson and the Olympians", um die Serie zu schreiben und zu produzieren. Zudem präsentierte Hasbro auf der Star Wars Celebration Japan 2025 eine exklusive Black Series-Figur, was das Engagement des Unternehmens im Bereich hochwertiger Sammlerstücke unterstreicht.

Finanzielle Widerstandsfähigkeit trotz globaler Herausforderungen

Trotz globaler wirtschaftlicher Schwierigkeiten, einschließlich erhöhter Zölle auf chinesische Importe, zeigt Hasbro bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit. Das Unternehmen prognostiziert für 2025 einen leichten Umsatzanstieg und führt diesen Optimismus auf strategische Anpassungen in der Lieferkette zurück. Aktuell stammen etwa 50% des US-amerikanischen Spielzeug- und Spielevolumens aus China, wobei geplant ist, diesen Anteil innerhalb von zwei Jahren auf unter 40% zu reduzieren.

Im vierten Quartal meldete Hasbro einen Nettoverlust von 34,3 Millionen Dollar, was jedoch eine Verbesserung gegenüber dem Verlust von 1,06 Milliarden Dollar im Vorjahr darstellt. Der bereinigte Gewinn pro Aktie von 46 Cent übertraf die Erwartungen der Analysten. Zudem erzielte das Unternehmen Kosteneinsparungen in Höhe von 1 Milliarde Dollar, was das Vertrauen der Investoren stärkte.

Fokus auf den "Kidult"-Markt

Hasbro verlagert seinen Fokus zunehmend auf erwachsene Konsumenten, sogenannte "Kidults", um von diesem lukrativen Marktsegment zu profitieren. Etwa 60% des Umsatzes stammen mittlerweile von Kunden ab 13 Jahren, die tendenziell häufiger kaufen und mehr pro Transaktion ausgeben. Diese Strategie umfasst die Nutzung etablierter Franchises wie Star Wars und Spider-Man sowie digitale Spiele wie "Dungeons & Dragons" und "Magic: The Gathering".

Die jüngsten Initiativen von Hasbro, darunter strategische Partnerschaften, der Fokus auf den Erwachsenenmarkt und effektives Kostenmanagement, positionieren das Unternehmen für potentielles Wachstum. Im Jahresvergleich konnte die Aktie ein Plus von 9,66% verzeichnen, liegt aber mit 14,38% noch deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 66,83 €, das im Oktober 2024 erreicht wurde. Anhaltende Herausforderungen wie globale Handelsspannungen und sich wandelnde Verbraucherpräferenzen erfordern kontinuierliche Anpassungen und strategische Planung für die zukünftige Marktentwicklung.

