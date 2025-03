BYD hat kürzlich seine Pläne zum Megawattladen von E-Autos angekündigt und den Roll-out von mehr als 4.000 entsprechend schnellen Ladesäulen in China in Aussicht gestellt. Zum Zeitplan lagen bisher keine Infos vor. Laut neuen Aussagen von Brand General Manager Li Yunfei sollen die ersten 500 Geräte bereits im April in Betrieb gehen. Wie "Car News China" schreibt, äußerte Li Yunfei konkret, dass die ersten 500 Ladestationen namens "Megawatt Flash ...

Den vollständigen Artikel lesen ...