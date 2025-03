EQS-Ad-hoc: Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Dividende/Jahresergebnis

Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA: Geschäftsführung und Aufsichtsrat schlagen die Zahlung einer Sonderdividende vor



27.03.2025 / 16:48 CET/CEST

Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA: Geschäftsführung und Aufsichtsrat schlagen die Zahlung einer Sonderdividende vor

Bad Teinach-Zavelstein, 27. März 2025 - Die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat der Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA (ISIN DE0006614001; DE0006614035) haben heute beschlossen, unter Berücksichtigung des hohen Konzernjahresüberschusses von 12,1 Mio. EUR der Hauptversammlung für das abgelaufene Geschäftsjahr 2024 eine einmalige Sonderausschüttung von EUR 0,40 EUR je dividendenberechtigter Stamm- und Vorzugsaktie zusätzlich zur Dividende von 0,70 EUR (Vorjahr: 0,65 EUR) je Stammaktie sowie von 0,78 EUR (Vorjahr: 0,73 EUR) je Vorzugsaktie vorzuschlagen. Das Jahresergebnis und der Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2024 werden am 9. April 2025 veröffentlicht. Kontakt Investor Relations Michelle Pink T: +49 (0)6841 105-253

