© Foto: John Locher/AP/dpa

Autowerte reagieren drastisch auf die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump einen Zollsatz von 25 Prozent auf "alle Autos, die nicht in den Vereinigten Staaten hergestellt werden" zu erheben.Trump erklärte, die Zölle würden ab dem 2. April in Kraft treten. Die Aktie von General Motors fiel am Donnerstag im frühen Handel um etwa 7 Prozent, während Stellantis mehr als 2 Prozent verlor. Tesla hingegen lag leicht im Plus, während sich Ford Motor kaum veränderte. "Tesla und Ford scheinen aufgrund der Standorte ihrer Montagewerke am besten vor den Zöllen geschützt zu sein, obwohl Ford eine gewisse zusätzliche Belastung durch importierte Motoren trägt", schreiben die Analysten der Deutschen …