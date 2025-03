Mainz (ots) -Kriege folgen Regeln und Strategien. Über das Wesen des Krieges diskutiert Gert Scobel am Donnerstag, 3. April 2025, um 21.00 Uhr in der Sendung "scobel: Das Wesen des Krieges" mit dem Experten für Sicherheitspolitik Carlo Masala und der Friedensforscherin Nicole Deitelhoff.Die westliche Wertegemeinschaft wähnte sich in einer neuen Ära einer strategischen Ordnung, die bewaffnete Konflikte zwischen Großmächten ausschloss. Die militärischen Notwendigkeiten orientierten sich an einer rudimentären Möglichkeit der Landesverteidigung und vereinzelten, gezielten Einsätzen zur Krisenintervention fernab der eigenen Landesgrenzen. Dass das schon immer eine Illusion war, zeigen viele grausame Kriegsschauplätze, nicht zuletzt der Krieg in der Ukraine. Spätestens seit dem Terror der Hamas und der israelischen Gegenoffensive tobt eine Debatte um die Regeln eines Krieges: Was ist legitime Selbstverteidigung? Was ist ein Kriegsverbrechen? Darüber diskutiert Gert Scobel in "Das Wesen des Krieges" mit seinen Gästen, dem Experten für Sicherheitspolitik Carlo Masala und der Friedensforscherin Nicole Deitelhoff.Bei "WissenHoch2" in 3sat beleuchtet um 20.15 Uhr eine Dokumentation relevante wissenschaftliche Fragen; um 21.00 Uhr diskutiert Gert Scobel ein Thema mit seinen Gästen aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen. Die Dokumentation "Tierflug: Vorbild für innovative Lösungen in der Luftfahrt? (https://pressetreff.3sat.de/programm/dossier/wissenhoch2-mit-der-doku-der-traum-vom-fliegen-und-scobel-regeln-des-krieges)" begleitet an diesem Donnerstag um 20.15 Uhr Wissenschaftler verschiedener Disziplinen bei der Erforschung des Flugverhaltens und der Flügelarchitektur von Insekten und Vögeln.Weitere Informationen:Im 3sat-Pressetreff finden Sie ergänzend:- die Pressemappe (https://pressetreff.3sat.de/programm/dossier/wissenhoch2-mit-der-doku-der-traum-vom-fliegen-und-scobel-regeln-des-krieges) mit Video der DokumentationPressefotos:Pressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/wh2) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Bei Fragen zur Pressemitteilung erreichen SieMarion Leibrecht, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-16478.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de odertelefonisch unter 06131 - 70-12108.Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/6000475