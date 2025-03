Der Laserspezialist LPKF Laser & Electronics SE (DE0006450000) hat trotz herausfordernder Bedingungen im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz auf Vorjahresniveau erreicht und blickt optimistisch in die Zukunft.

Stabile Entwicklung im SDAX-Technologiewert

Mit einem Umsatz von 122,9 Mio. EUR konnte LPKF das Vorjahresniveau (124,3 Mio. EUR) nahezu halten, obwohl insbesondere die Krise in der Automobilindustrie das Kerngeschäft belastete. Das bereinigte EBIT lag mit 0,1 Mio. EUR (Vorjahr: 4,4 Mio. EUR) im ausgeglichenen Bereich. Besonders erfreulich entwickelte sich das Segment Solar, das mit über 40 Mio. EUR einen neuen Umsatzrekord innerhalb des Konzerns erreichte. Für zusätzliche Stabilität sorgte das Segment Development, das trotz schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen eine solide Performance zeigte.

LPKF setzt auf Zukunftstechnologien für profitables Wachstum

Vorstandsvorsitzender Klaus Fiedler sieht das Unternehmen in einer spannenden Entwicklungsphase: "Unser Ziel ist es, neue Anwendungsfelder zu erschließen, die uns größere Märkte als das bisherige Kerngeschäft bieten." Ein erster Durchbruch gelang mit der LIDE-Technologie (Laser Induced Deep Etching), für die LPKF im Dezember einen ersten Serienauftrag im Displaybereich erhielt. Zudem macht die Technologie Fortschritte im Halbleiterbereich und könnte vom wachsenden Trend zu Glassubstraten in der Halbleiterindustrie profitieren. Mit ARRALYZE wagt sich der Konzern zudem in den Biotechnologiemarkt.

Für 2025 erwartet das Unternehmen einen Konzernumsatz von 125 bis 140 Mio. EUR und eine bereinigte EBIT-Marge zwischen 6 und 9 Prozent. Die eingeleiteten Kostensenkungsprogramme sollen bereits im ersten Quartal 2025 wirksam werden und sich im Jahresverlauf positiv auf die Profitabilität auswirken.

