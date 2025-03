ProSiebenSat. 1 - Aktie fällt nach Übernahmeangebot

Werbung







Gestriges Übernahmeangebot durch MediaForEurope (MFE) lässt ProSieben-Aktie fallen.



Gestern Abend kündigte MediaForEurope (MFE) ein offizielles Angebot für die Übernahme von ProSiebenSat. 1 an. Demnach möchte MFE den gesetzlichen Mindestpreis bieten. Dieser ist der volumengewichtete dreimonatige Durchschnittskurs der ProSiebenSat. 1-Aktie und wird von der Bafin ermittelt. Daher ist die genaue Höhe des Angebots noch nicht bekannt. ProSieben erwartet nach eigenen Berechnungen, dass der ermittelte Durchschnittskurs in dem Bereich von 5,75 Euro liegen wird. Dies wäre niedriger als der gestrige Xetra®-Schlusskurs der ProSieben-Aktie von 6,53 Euro. MFE gab an, dass Aktionäre 78 Prozent von dem ermittelten Preis in bar erhalten sollen. Die restlichen 22 Prozent sollen in Form von MFE-Aktien gezahlt werden. Mit einer Beteiligung von fast 30 Prozent ist MFE der größte Aktionär von ProSiebenSat. 1, noch deutlich vor dem zweitgrößten Aktionär, die PPF Group, welche rund 13 Prozent der Anteile hält. Der Markt reagierte negativ auf die Ankündigung. Im heutigen Handel an der Xetra® notierte die ProSieben-Aktie zwischenzeitlich etwa 10 Prozent tiefer bei 5,89 Euro.









Quelle: HSBC