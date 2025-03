Windsor, Conn., 27. März 2025 (ots/PRNewswire) -SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) gab heute die Wahl von Francesco Vanni d'Archirafi zum neuen unabhängigen Mitglied des Vorstands bekannt. Francesco ist eine erfahrene globale Führungspersönlichkeit, die bei börsennotierten und privaten Finanzdienstleistungsunternehmen nachweislich Umsätze, Erträge und Shareholder Value strategisch gesteigert hat."Wir freuen uns, Francesco bei uns begrüßen zu dürfen", sagte Bill Stone, Vorsitzender und Geschäftsführer. "Francesco verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Leitung großer globaler Unternehmen in leitenden Positionen und im Vorstand. Seine umfassende Erfahrung in den Bereichen Finanzdienstleistungen, M&A und Wertpapierdienstleistungen wird SS&C bei der Erreichung seiner strategischen Ziele unterstützen. Seine globale Expertise wird für die Steuerung der laufenden internationalen Expansion von SS&C von unschätzbarem Wert sein."Francesco ist der Vorstandsvorsitzende der Euroclear Holding und der Euroclear SA/NV. Er ist außerdem Vorstandsvorsitzender von Verti S.p.A. und Vorstandsmitglied von Mapfre International S.A. und Mapfre S.A., wo er den Vorsitz des Prüfungs- und Compliance-Ausschusses innehat. Er hatte mehrere Führungspositionen bei Citi inne, darunter Geschäftsführer der Global Transaction Services und Geschäftsführer von Citi Holdings. Francesco war außerdem Vorstandsmitglied der Banco Nacional De Mexico SA, der Private Export Funding Corporation und der LCH Group Holdings Ltd. und war Vorsitzender der Citibank Europe plc und der Citi International plc.Zu seiner Ernennung sagte Francesco: "Ich fühle mich geehrt, dem Vorstand von SS&C beizutreten. SS&C genießt einen ausgezeichneten Ruf in Bezug auf Innovation, Exzellenz und Fokussierung. Ich freue mich darauf, zum weiteren Wachstum und Erfolg des Unternehmens beizutragen."David Varsano, Vorstandsmitglied und Vorsitzender des Nominierungs- und Governance-Ausschusses, fügte hinzu: "Als Mitglied des SS&C-Vorstands freue ich mich, Francesco in unseren Reihen begrüßen zu dürfen. Seine umfassende Erfahrung in großen globalen Unternehmen und sein Engagement für die Verbesserung der Finanzwelt machen ihn zu einer hervorragenden Ergänzung. Ich bin überzeugt, dass er zu unserem Wachstum beitragen wird."Zusätzlich zu seinen Aufgaben im Vorstand von Unternehmen ist Francesco auch im Vorstand mehrerer gemeinnütziger Organisationen tätig, darunter United Way Worldwide, Voluntary Solidarity Fund International, The Felix Project, Junior Achievement Worldwide, außerdem ist er im Beirat mehrerer führender Wirtschaftshochschulen.Informationen zu SS&C TechnologiesSS&C ist ein weltweiter Anbieter von Dienstleistungen sowie Software für die Finanzdienstleistungs- und Gesundheitsbranche. Das 1986 gegründete Unternehmen SS&C hat seinen Hauptsitz in Windsor, Connecticut, und verfügt über Niederlassungen auf der ganzen Welt. Mehr als 22.000 Finanzdienstleistungs- und Gesundheitsorganisationen, von den größten Unternehmen der Welt bis hin zu kleinen und mittelständischen Firmen, verlassen sich auf SS&C, wenn es um Fachwissen, Größe und Technologie geht.Zusätzliche Informationen zu SS&C (Nasdaq: SSNC) finden Sie unter www.ssctech.com.Folgen Sie SS&C auf Twitter, LinkedIn und Facebook.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/692536/SSC_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ssc-technologies-heiWt-den-erfahrenen-globalen-unternehmensfuhrer-francesco-vanni-darchirafi-im-vorstand-willkommen-302413381.htmlPressekontakt:Brian Schell | Chief Financial Officer,SS&C Technologies,Tel. +1-816-642-0915| E-Mail: InvestorRelations@sscinc.com; Justine Stone | Investor Relations,SS&C Technologies,Tel: +1- 212-367-4705 | E-Mail: InvestorRelations@sscinc.com; Medienkontakte: Sam Gentile,Tel: +1-646-818-9195,E-Mail: pro-SSC@prosek.comOriginal-Content von: SS&C, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100094842/100929995