München (ots) -Die Gruppengegner des DBB-Teams bei der FIBA EuroBasket 2025 stehen fest. Nikos Zisis (ehemaliger griechischer Nationalspieler) und Rudy Fernandez (Rekordspieler Spaniens, 4-mal Europameister) traten als Losfeen in Riga auf. In Gruppe B trifft Deutschland auf Litauen, Schweden, Großbritannien, Montenegro und Gastgeber Finnland . " Es ist eine schwere Gruppe mit wichtigen Größen wie Litauen. Wir müssen in sehr guter Verfassung sein, wenn wir in dieser Gruppe starten", bewertete Bundestrainer Álex Mumbrú die Auslosung. "Sportlich anspruchsvoll. Gastgeber in der Gruppe. Mit Montenegro und Schweden kennt man sich gut aus. Schöne erste Schritte auf dem Weg zum Titel", fügt MagentaSport-Experte Per Günther hinzu. Alle deutschen Gruppenspiele werden in Tampere stattfinden. Das DBB-Team hatte sich zuletzt dank des Gruppensiegs in der Qualifikation gegen Bulgarien, Schweden und Montenegro für die kommende Basketball - EM der Herren qualifiziert. Für den neuen Bundestrainer Álex Mumbrú ist es das erste große Turnier mit der Nationalmannschaft. Bei der letzten EM 2022 holte das deutsche Team Bronze und zählt auch in diesem Jahr zu den Favoriten. " Die Erwartungen an uns sind hoch. Das Wichtigste für mich ist es, mein Team bestmöglich vorzubereiten und eine gute Chemie zu schaffen. Natürlich sind wir ein Team, das um die Medaillen kämpft. [...] Wir gehören ebenfalls zu den Top-Teams Europas und das müssen wir auf dem Court zeigen", so der Bundestrainer. Als Gruppenköpfe waren (neben Deutschland), Serbien, Frankreich und Spanien bereits im Vorfeld gesetzt. Anschließend wurden vier Gruppen à sechs Teams verloren. Die vier Gastgeber (Lettland, Polen, Finnland, Zypern) konnten sich einen Wunschgegner unter den übrigen 20 Teams aussuchen. Die vier Erstplatzierten der jeweiligen Gruppen A bis D ziehen im Achtelfinale ein. Die Gruppenphase wird in Limassol (Zypern), Tampere (Finnland), Katowice (Polen) und Riga (Lettland) ausgetragen. Die Ko-Phase wird dann ausschließlich in der lettischen Hauptstadt Riga ausgetragen. Kamil Novak, FIBA Executive Director Europe, verspricht den Fans "ein einmaliges Erlebnis auf und abseits des Courts". Weiter geht es mit deutscher Beteiligung in der EuroLeague am Donnerstag mit dem FC Bayern München gegen Partizan Belgrad - ab 20 Uhr live."Natürlich sind wir ein Team, das um die Medaillen kämpft."Álex Mumbrú, Bundestrainer DBB-Team, antwortet auf die EM-Auslosung: "Wir treffen mit Schweden und Montenegro auf 2 Teams, gegen die wir erst kürzlich gespielt haben auf den Start."Über die DBB-Stars, die beim Turnier dabei sein werden. "Es kann immer noch was dazwischenkommen, wie Verletzungen. Deshalb warten wir bis zum Schluss bis wir etwas bekanntgeben. Aber wir haben die Nachrichten von Dennis Schröder und einigen anderen erhalten, dass sie alle kommen und dabei sein wollen. Jeder von ihnen ist eng mit dem Nationalteam verbunden. Auch Franz Wagner ist es, er wird kommen. Wenn nichts dazwischenkommt, wird er bei uns sein."Über die Vorbereitung . "Ich freue mich darauf, loszulegen. Ich mag es nicht zu viel zu reden, ich möchte arbeiten. Ich möchte meine Spieler bestmöglich auf die EM vorbereiten. Die Erwartungen an uns sind hoch. Das Wichtigste für mich ist es, mein Team bestmöglich vorzubereiten und eine gute Chemie zu schaffen. Natürlich sind wir ein Team, das um die Medaillen kämpft."Über Kapitän Dennis Schröder. "Jeder sagt, dass Dennis Schröder einen starken Charakter hat. Das ist in Ordnung für mich. Er ist ein Gewinner. Er will immer gewinnen, nicht nur die Spiele, sondern auch im Training. Einen Spieler zu haben, der immer siegen will, ist das Wichtigste. Da sind wir auf einer Seite. Ich glaube, wir haben noch einige Spieler mehr von der Sorte."Über die Turnierfavoriten. "Alle haben gute Teams. Natürlich Serbien mit Nikola Jokic, Frankreich mit Victor Wembanyama, aber auch wir haben ein hervorragendes Team mit Dennis Schröder, Franz Wagner usw.. MagentaSport-Experte Per Günther über die deutsche EM-Gruppe: "Insgesamt eine schöne Auslosung. Keine Ab- und Anreise für die Endrunde. Sportlich anspruchsvoll. Gastgeber in der Gruppe. Mit Montenegro und Schweden kennt man sich gut aus. Schöne erste Schritte auf dem Weg zum Titel."