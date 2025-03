Die BRANICKS Group AG hat weitere 100 Millionen Euro ihrer Schuldscheindarlehen vorzeitig zurückgezahlt. Dies gab das Unternehmen am 27. März 2025 bekannt. Die Aktie reagierte positiv und notiert aktuell bei 2,08 Euro, was einem Tagesplus von 6,81 Prozent entspricht. Die Gesamtsumme der im laufenden Jahr getilgten Darlehen beläuft sich damit auf 115 Millionen Euro. Sonja Wärntges, CEO und CFO der BRANICKS Group, bezeichnete diesen Schritt als bedeutenden Fortschritt im Schuldenabbau und kündigte an, die übrigen fälligen Schuldscheindarlehen planmäßig zu tilgen.

Parallel zur Schuldenreduzierung strukturiert das Unternehmen seine Führungsebene um. Der Vorstand wird von vier auf drei Mitglieder verkleinert, wobei Torsten Doyen das Gremium verlässt. Christian Fritzsche übernimmt künftig die Leitung des Institutional Business, während Wärntges zusätzlich zu ihren bisherigen Aufgaben die Verantwortung für die Branicks Onsite GmbH trägt. Diese organisatorischen Anpassungen sollen die Effizienz und Entscheidungsprozesse im Unternehmen optimieren.

Finanzielle Situation im Jahresvergleich

Die finanzielle Entwicklung der BRANICKS Group zeigt im 12-Monats-Vergleich eine beachtliche Erholung. Mit einem Kursplus von 44,39 Prozent gegenüber dem Vorjahr hat sich die Aktie deutlich von ihrem 52-Wochen-Tief bei 1,29 Euro erholt, das Anfang April 2024 erreicht wurde. Dennoch liegt der aktuelle Kurs rund 23,5 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 2,73 Euro, das die Aktie noch vor wenigen Monaten im Juni 2024 erreicht hatte.

Die kurzfristige Entwicklung gestaltet sich weniger positiv. Im vergangenen Monat verzeichnete der Kurs einen Rückgang von 14,02 Prozent und liegt derzeit auch unter dem 200-Tage-Durchschnitt von 2,23 Euro. Der niedrige RSI-Wert von 16,8 deutet auf eine überverkaufte Situation hin, was die aktuelle Erholungsbewegung teilweise erklären könnte.

Die Kombination aus strategischem Schuldenabbau und organisatorischer Straffung zeigt, dass BRANICKS aktiv an der Verbesserung seiner finanziellen und operativen Strukturen arbeitet. Die vorzeitige Rückzahlung von Schulden reduziert die Zinsbelastung und stärkt gleichzeitig das Vertrauen von Investoren. Die Anpassungen im Vorstand sollen dazu beitragen, dass das Unternehmen flexibler auf Marktveränderungen reagieren und seine strategischen Ziele effizienter verfolgen kann.

