Baader Bank steigert Konzernergebnis in 2024 und gibt Prognose für laufendes Geschäftsjahr Die Baader Bank erzielt im abgeschlossenen Geschäftsjahr 2024 ein Ergebnis vor Steuern in Höhe von EUR 40,2 Mio. und eine Eigenkapitalrendite nach Steuern von 14,2 % im Konzern, das Ergebnis je Aktie liegt bei EUR 0,48 (31.12.2023: EUR 0,06).

Die Anzahl der im Konzern geführten Depots ist im Jahresverlauf 2024 um 34 % auf 1.708.000 und das betreute Kundenvermögen um 47 % auf EUR 46,7 Mrd. gestiegen.

Ausblick 2025: Für das laufende Geschäftsjahr erwartet der Vorstand ein positives Ergebnis vor Steuern, das leicht unterhalb des Niveaus des Vorjahres (2024) liegt. Die im Jahresverlauf 2024 im Vergleich zum Vorjahr positivere Grundstimmung im Börsenumfeld wirkte sich verschiedenartig auf das Wertpapierhandelsgeschäft aus. Die Anzahl der Trades und die Umsätze an den deutschen Börsen sind in 2024 gegenüber dem Vorjahr hinsichtlich der meisten Assetklassen leicht gestiegen. An den für die Baader Bank relevanten Börsen sind die Anzahl der Trades und die Umsätze gegenüber dem Vorjahr deutlich gestiegen und erreichen einen Höchstwert seit über zehn Jahren - mit gettex als ein wesentlicher Treiber. Entsprechend ist die Marktpartizipation der für die Baader Bank relevanten Börsen, d.h. der prozentuale Anteil an den Umsätzen und der Anzahl der Trades, sowie der Marktanteil der Baader Bank selbst, im Geschäftsjahr 2024 das dritte Jahr in Folge gestiegen. Das Ergebnis aus Handelsgeschäft entwickelte sich entsprechend im Berichtszeitraum auf EUR 66,7 Mio. (2023: EUR 37,4 Mio.) steigend. Das Ergebnis aus dem Provisionsgeschäft verzeichnet im zurückliegenden Geschäftsjahr aufgrund des weiteren Wachstums im B2B- und B2B2C-Kooperationspartnergeschäft einen Anstieg auf EUR 102,3 Mio. (2023: EUR 79,5 Mio.). Das Ergebnis aus Zinsgeschäft steigt gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf EUR 48,5 Mio. (2023: EUR 35,8 Mio.) und ist im Jahresverlauf positiv beeinflusst durch das Zinsniveau und die gestiegenen Einlagevolumina. Die Gesamterträge belaufen sich auf EUR 247,7 Mio. (2023: 170,8 Mio.) und können gegenüber dem Vorjahr um 45 % gesteigert werden. Die drei Tochtergesellschaften des Baader Bank Konzerns, die schweizerische Baader Helvea Gruppe, die Baader & Heins Capital Management AG sowie die Selan Gruppe, haben ebenfalls positiv zum Konzernergebnis 2024 beigetragen. Kostensteigerungen bedingt durch Investitionen, adäquate Risikovorsorge und variable Vergütung Die Gesamtaufwendungen sind im Geschäftsjahr 2024 gegenüber dem Vorjahr in einem geringeren Maße als die Erträge angestiegen und liegen für das Jahr 2024 bei EUR 207,5 Mio. (2023: EUR 166,9 Mio.). Der Personalaufwand liegt zum Ende des zurückliegenden Geschäftsjahres bei EUR 92,2 Mio. (2023: EUR 72,6 Mio.) und ist durch das wachsende Personalgerüst sowie variable Vergütungsbestandteile, die sich am Gesamtergebnis orientieren, angestiegen. Per 31.12.2024 beträgt die Mitarbeiteranzahl (in Vollzeitäquivalenten gerechnet) im Konzern 631 (31.12.2023: 560). Der Sachaufwand ist auf EUR 97,5 Mio. (2023: EUR 90,6 Mio.) angestiegen - bedingt durch ganzjährige Investitionen zur Optimierung der IT-Infrastruktur, den Ausbau der Plattformfunktionalitäten sowie der Umsetzung von strategischen Bankprojekten - u.a. zur Erweiterung des Handelsangebots. Der Vorsorgeaufwand steigt im Geschäftsjahr 2024 auf EUR 17,8 Mio. (2023: EUR 3,7 Mio.) und enthält u.a. erhöhte Zuführungen zum Fonds für allgemeine Bankrisiken¹ mit EUR 11,8 Mio. (2023: EUR 6,8 Mio.), welche durch das höhere Handelsergebnis bedingt sind. Optimierung der Angebotspalette im B2B-Kooperationsgeschäft Im zurückliegenden Geschäftsjahr hat ein Kooperationspartner der Baader Bank, namentlich Scalable Capital, bekannt gegeben, dass das Unternehmen künftig mit einem neuen bzw. erweiterten Geschäftsmodell am Markt agieren wird. Mit diesem Schritt entsteht für die Baader Bank eine neue Wettbewerbssituation, da infolgedessen regulatorisch zur Baader Bank vergleichbare Dienstleistungen erbracht werden können. Der gemeinsame Kooperationsvertrag wurde infolgedessen neu aufgesetzt. Darüber hinaus hat die Baader Bank ihre Kooperationsverträge mit finanzen.net ZERO, Smartbroker +, Traders Place und der sino AG verlängert. Die Kooperationen im Depot- und Handelsgeschäft sind jeweils über mehrere Jahre verlängert worden. Mit ihren bestehenden und auch neuen B2B-Partnern setzt die Baader Bank konsequent auf weiteres Wachstum in diesem Geschäftsbereich. Das Konto- und Depotgeschäft verzeichnet im Jahresverlauf 2024 hinsichtlich der von der Baader Bank geführten Depots weiteres Wachstum mit über 430.000 neuen Depots (31.12.2023: 1.277.000 Depots). Das betreute Kundenvermögen, bestehend aus Depotvolumen und Kundeneinlagen, liegt bei EUR 46,7 Mrd. (31.12.2023: EUR 31,7 Mrd.). Weiterhin sind im Kooperationsgeschäft der Baader Bank neue B2B-Partnerschaften und Produkterweiterungen im Aufbau, womit die Baader Bank ihre Diversifikation weiter vorantreibt. Zudem erfährt im B2B2C-Kooperationsgeschäft auch das Handelsgeschäft mit Kryptowährungen weitere Volumensteigerungen. Weiterhin wurde die Vermarktungsinitiative für das Handelsangebot der Baader Bank unter der Marke 'Baader Trading' weiter vorangetrieben und zeigt erste positive Effekte im Berichtszeitraum. Im Oktober des vergangenen Geschäftsjahres hat die Baader Bank ihr Handelsangebot erweitert, indem sie die Handelszeiten im außerbörslichen Handel für Aktien, Fonds, ETPs und Anleihen verlängert hat. Während der Handel bisher von 08:00 bis 22:00 Uhr möglich war, gilt die um 1,5 Stunden verlängerte Handelszeit nun von 07:30 bis 23:00 Uhr. Die Handelszeit wurde im Januar des aktuellen Geschäftsjahres auch auf gettex verlängert. Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat die Baader Bank zudem eine Kooperation im Kapitalmarkt- und Handelsgeschäft mit der Erste Group begonnen. Die Zusammenarbeit umfasst Aktivitäten im Equity Capital Markets-Geschäft, den Primärmarktvertrieb und Deal Execution Services in Europa und Nordamerika, sowie das Research-Angebot für institutionelle Kunden. Solide Kapitalausstattung als Basis für weiteres Wachstum Die Bilanzsumme der Baader Bank steigt zum 31.12.2024 gegenüber dem Vorjahresstichtag auf EUR 4,8 Mrd. (31.12.2023: EUR 3,9 Mrd.). Das Eigenkapital der Baader Bank steigt auf EUR 189,4 Mio. (31.12.2023: EUR 165,5 Mio.) und die Gesamtkapitalquote im Konzern liegt zum Stichtag bei 23,6 % (31.12.2023: 23,0 %). Mit dieser Basis sieht sich die Baader Bank solide für die laufende Geschäftstätigkeit unter Berücksichtigung der weiteren Entwicklungspotentiale aufgestellt. Der Vorstand plant, unter Vorbehalt der entsprechenden Gremienbeschlüsse und Aufsichtsvorgaben, der Hauptversammlung vorzuschlagen für das Geschäftsjahr 2024 eine Dividende i.H.v. EUR 0,13 je dividendenberechtigter Stückaktie auszuschütten. Die Aktionäre sollen hierüber im Rahmen der virtuellen Hauptversammlung am 10.07.2025 entscheiden. Der Konzernbericht 2024 der Baader Bank wird am 28.05.2025 mit der Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung auf der Webseite des Unternehmens unter der Rubrik "Finanzberichte" zur Verfügung gestellt. Zudem wird für das Geschäftsjahr 2024 abermals ein gesonderter nichtfinanzieller Bericht auf der Website der Baader Bank veröffentlicht. Ausblick 2025 Für das laufende Geschäftsjahr 2025 erwartet der Vorstand der Baader Bank, dass sich die Marktvolatilität im Vergleich zum Vorjahr tendenziell auf einem ähnlichen Niveau einpendelt. Aufgrund des sich weiter fortsetzenden Wachstums seitens Kunden, Marktvolumina und Produkten, aber auch der veränderten Wettbewerbssituation, ist zu erwarten, dass die Anzahl der Wertpapiertransaktionen gegenüber dem Vorjahr moderat verringern wird. In Bezug auf das Umsatzvolumen für das Jahr 2025 geht der Vorstand der Baader Bank von einer ebenfalls moderaten Verringerung gegenüber dem Vorjahr aus. Neben der über die nationalen Ländergrenzen hinaus weiter steigenden Anzahl an Privatanlegern im Retailkundengeschäft, trägt auch das leicht steigende Geschäftsvolumen in allen Geschäftsfeldern zur langfristigen Stabilisierung der Stückzahlen und Volumina bei - wenn auch mit einer mittelfristig zunächst rückläufigen Entwicklung aufgrund der veränderten Wettbewerbssituation. Auf Basis dessen erwartet der Vorstand für die Baader Bank AG als auch für den Baader Bank Konzern ein Ergebnis vor Steuern für das Geschäftsjahr 2025, das leicht unterhalb des Niveaus des Vorjahres liegt. Die damit einhergehende Eigenkapitalrentabilität (Return on Equity) nach Steuern wird leicht unter Vorjahresniveau erwartet. In Anbetracht von unabwägbaren, exogenen Einflussfaktoren können zuverlässige Prognosen zur Geschäftsentwicklung nach Einschätzung des Vorstands nur unter Einschränkungen erstellt werden. Die zukunftsbezogenen Aussagen, Erwartungen und Prognosen zur künftigen Entwicklung der Baader Bank beruhen daher auf den zum Veröffentlichungszeitpunkt im Unternehmen verfügbaren Informationen und Erkenntnissen. ¹ Die Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken berücksichtigt auch die gesetzlich vorgeschriebene Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken gem. § 340 e) HGB zum Jahresende.



Kennzahlenübersicht Baader Bank Konzern 2024 Gesamtjahr

(01.01.-31.12.) in Mio. € 2024 2023 Delta Ergebnis aus Zinsgeschäft 48,5 35,8 12,7 Ergebnis aus Provisionsgeschäft 102,3 79,5 22,8 Ergebnis aus Handelsgeschäft 66,7 37,4 29,3 Umsatzerlöse 11,5 11,4 0,1 Sonstige Erträge 18,6 6,7 11,9 Gesamterträge 247,7 170,8 76,8 Personalaufwand 92,2 72,6 19,6 Sachaufwand 97,5 90,6 6,9 Vorsorgeaufwand 17,8 3,7 14,2 Gesamtaufwendungen 207,5 166,9 40,6 Ergebnis vor Steuern (EBT) 40,2 4,0 36,2 Steuern 16,6 1,1 15,5 Minderheiten 0,0 0,0 0,0 Konzernergebnis 23,5 2,8 20,7 Ergebnis je Aktie in EUR 0,48 0,06 0,42 Eigenkapitalrendite nach Steuern in % 14,2 1,7 12,5 Kapitalrendite 0,6 0,1 0,5

per Stichtag 31.12.2024 31.12.2023 Delta Bilanzsumme in Mio. € 4.825 3.938 887 Eigenkapital in Mio. € 189,4 165,5 23,9 Gesamtkapitalquote in % 23,6 23,0 n.m.

Weitere Termine:

30.04.2025 Pressemitteilung zum Ergebnis des 1. Quartals 2025

28.05.2025 Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2024

10.07.2025 Ordentliche Hauptversammlung der Baader Bank AG Über die Baader Bank AG:



Die Baader Bank ist einer der führenden Partner für Wertpapier- und Banking-Dienstleistungen in Europa. Auf einer hochleistungsfähigen Plattform vereinen sich Handel und Banking in einem einzigartigen Setup unter einem Dach und bieten den besten Zugang zum Kapitalmarkt - sicher, automatisiert und skalierbar. Als familiengeführte Vollbank mit Sitz in Unterschleißheim bei München und ca. 630 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist die Baader Bank im Market Making, Capital Markets, Brokerage, Fund Services, Account Services und Research Services aktiv.



