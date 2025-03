Das Kursdesaster bei Tesla ist eklatant. Doch auch sonst macht sich Donald Trump unter US-Aktionären nicht gerade neue Freunde. Oh lord, wan't you by me a Mercedes Benz lautet eine feine Textzeile von Janis Joplin. Donald Trump ist nicht der größte Freund deutscher Autos und beklagt deren Übergewicht auf den Straßen New Yorks. Also ließ er sich nach dem jüngsten Kursdesaster einen fabrikneuen Tesla von Elon Musk persönlich ins Weiße Haus liefern. Fahren wird er ihn dank Secret Service natürlich ...

