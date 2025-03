An der Börse kaufen Anleger Rüstungsaktien als stünde der nächste Krieg schon vor der Tür. Hoffentlich wissen Anleger was sie tun. Es gibt Kursexzesse am Aktienmarkt, die sorgen selbst in Chatgruppen erfahrenster Börsianer für Fassungslosigkeit. Am Montag Nachmittag war so ein Zeitpunkt. Die Aktie von Steyr aus Österreich schoss auf 320 Euro nach oben. Dazu muss man wissen, dass Steyr zum einen ein Sanierungsfall gewesen ist vor nicht allzu langer Zeit und zum zweiten noch vor drei Wochen zu 18 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...