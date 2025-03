DJ XETRA-SCHLUSS/Trump setzt Autobauer mit Zöllen unter Druck

DOW JONES--Mit Abgaben, aber erholt von ihren Tagestiefs, sind die deutschen Aktien am Donnerstag aus dem Handel gegangen. Die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump belastete überall, selbst an den US-Börsen. Trump hatte am Vorabend wie befürchtet zusätzliche Zölle von 25 Prozent auf Importe von Autos und Autoteilen verhängt und diese als "nicht mehr verhandelbar" bezeichnet. Starten sollen sie am 2. April. Der autolastige DAX verlor 0,8 Prozent auf 22.679 Punkte,

Die exportstarken deutschen Autobauer litten durch die Bank: Vor allem Porsche AG standen zunächst unter deutlichem Druck und erholten sich erst spät auf 2,6 Prozent Minus. Für BMW, Mercedes-Benz und Zulieferer wie Continental ging es zwischen 2,4 und 2,7 Prozent abwärts. VW fielen um 1,5 Prozent.

Ernüchterung bei Prosieben

Prosieben brachen nach enttäuschten Übernahmespekulationen um 10.2 Prozent auf 5,87 Euro ein. MFE hat am Vorabend zwar ein Gebot für die Senderkette vorgelegt - der von der Berlusconi-Familie kontrollierte Medienkonzern bietet aber nur den gesetzlichen Mindestpreis für die ausstehenden Aktien von je 5,75 Euro. Entsprechend verschnupft reagierten die Anleger.

Henkel legten im DAX um 2,7 Prozent zu nach besser als erwarteten Zahlen von US-Konkurrent HB Fuller am Vorabend. Defensive Branchen waren angesichts der Zollstreitigkeiten europaweit erste Wahl. Auch RWE und Eon legten um bis zu 1,6 Prozent zu.

Daneben gab es auf Unternehmensebene eine Reihe endgültiger Geschäftsberichte bei Nebenwerten: Unter anderem fielen SMA Solar nach Jahreszahlen um 8,9 Prozent. Der Hersteller von Wechselrichtern für Solaranlagen rutschte wegen Wertberichtigungen tief in die roten Zahlen. Auch ein ordentlicher Ausblick auf die Auftragslage änderte daran nichts.

Um 5,5 Prozent nach oben ging es nach Zahlen für Vossloh. Diese bewegten sich laut Jefferies im Rahmen der Erwartungen, den Ausblick schätzten Anleger aber offenbar als zu konservativ ein.

Ionos kletterten nach ihren Jahresergebnissen um 6,4 Prozent. Diese waren laut JP Morgan etwas besser als erwartet ausgefallen. Rational verloren nach einem wenig überzeugenden Ausblick 4,9 Prozent. Gleiches galt für Formycon, die 6 Prozent einbüßten.

Bei CTS Eventim kam der Ausblick gut an und ließ die Titel 3,1 Prozent steigen. Die Analysten von Baader Helvea bezeichneten ihn als vorsichtig und konservativ.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 22.678,74 -0,8% +14,7% DAX-Future 22.897,00 -0,8% +14,5% XDAX 22.670,37 -0,3% +14,6% MDAX 28.628,56 -0,8% +12,8% TecDAX 3.695,98 -0,9% +9,1% SDAX 15.909,35 -1,1% +17,3% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 128,44 +14 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 8 30 2 2.191,8 29,4 80,7 MDAX 12 38 0 633,9 34,0 38,8 TecDAX 6 24 0 1.001,7 20,2 17,5 SDAX 23 45 2 277,0 16,5 15,2 ===

