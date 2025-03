Die Verhängung der Autozölle ist ein weiterer Beleg dafür, dass Donald Trump ein Ideologe ist: denn klar ist, dass die Wirtschaft der USA durch die Autozölle Schaden nehmen wird (dazu dann noch die am 02.April kommenden Zölle), es dabei vor allem also Verlierer geben wird (in den USA und im Ausland) - und die Frage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...