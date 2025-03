Paris, 27. März 2025 (ots/PRNewswire) -Während das Auto traditionell als ein Gebrauchsgegenstand mit abnehmendem Wert angesehen wird, versucht VinFast diese Sichtweise mit seinem umfassenden Garantieprogramm für die Modelle VF 8 und VF 6 neu zu definieren.Die Strategie des Unternehmens sieht vor, diese Fahrzeuge als dauerhafte Vermögenswerte zu positionieren - die nicht nur familiäre Sicherheit während der Reise versprechen, sondern auch das Gefühl gemeinsamer Erlebnisse fördern. Dieser Ansatz stellt den Erwerb eines VinFast-Fahrzeugs im Wesentlichen als Investition in nachhaltige Sicherheit dar.Als VinFast, ein neues Automobilunternehmen aus Vietnam, ankündigte, Elektroautos weltweit zu verkaufen, reagierten viele skeptisch. Sie hielten den Plan für zu groß.Bis heute hat sich aber eine Geschichte entwickelt, die diese anfänglichen Zweifel widerlegt. VinFast hat im vietnamesischen Inland nicht nur Fahrzeuge produziert, die die Leistungserwartungen erfüllen, sondern sich auch eine treue Kundenbasis aufgebaut.Die jüngsten Zahlen des Unternehmens für das vierte Quartal 2024 zeichnen ein Bild des Wachstums. Die weltweiten Auslieferungen erreichten 53.139 Elektrofahrzeuge. Ein beeindruckendes Plus von 143 Prozent gegenüber dem Vorquartal und ein Plus von 342 Prozent gegenüber dem Vorjahr.Diese Leistung übertrifft die eigenen Prognosen des Unternehmens für 2024, festigt seine beherrschende Stellung auf dem vietnamesischen Markt und legt den Grundstein für die internationale Expansion.Mit Blick auf die Zukunft hat VinFast ein kühnes Ziel formuliert: Auf der Welle der aktuellen Dynamik will das Unternehmen seine weltweiten Auslieferungen bis 2025 mindestens verdoppeln.Ein Schlüsselfaktor für das gemeldete Wachstum von VinFast ist der starke After-Sales-Support. Dieser strategische Fokus, der sich auf dem vietnamesischen Markt bewährt hat, wird nun auch auf das internationale Geschäft ausgeweitet.In seiner Anfangsphase auf dem hart umkämpften europäischen Markt für Elektrofahrzeuge hat VinFast - ein relativ neuer Marktteilnehmer - versucht, seine Präsenz durch eine dreigliedrige Strategie zu etablieren: hochwertige Produkte, umfassende Preise und eine außergewöhnliche After-Sales-Politik.Das Produktportfolio von VinFast umfasst eine Reihe technologisch fortschrittlicher Angebote. In Europa hat das an der Nasdaq notierte Unternehmen die SUVs VF 6 und VF 8 eingeführt und plant, seine Produktlinie zu erweitern, um ein breites Käuferspektrum anzusprechen.VinFast ist sich der Preissensibilität europäischer Verbraucher bewusst und hat eine Preisstrategie entwickelt, die die Zugänglichkeit erweitert. Dieser Ansatz, der Anreizprogramme und flexible Finanzierungsmöglichkeiten umfasst, zielt darauf ab Elektrofahrzeuge als attraktive Option für eine breitere Bevölkerungsgruppe zu positionieren.Im Mittelpunkt des europäischen Markteintritts von VinFast steht der umfassende Kundendienst, der die Bedenken der Verbraucher hinsichtlich des langfristigen Besitzes von Elektrofahrzeugen ausräumen soll. Das Garantieprogramm des Unternehmens, das je nach Modell eine Laufzeit von sieben bis zehn Jahren bietet, spiegelt dieses Engagement wider.Das Modell VF 8 verfügt über eine branchenführende Garantie von zehn Jahren beziehungsweise 200.000 Kilometern für den Antriebsstrang und einer unbegrenzten Kilometergarantie für die Batterie im gleichen Zeitraum. Auch für den VF 6 gibt es ein umfangreiches After-Sales-Paket mit sieben Jahren beziehungsweise 160.000 Kilometern Garantie - ganz im Sinne des Unternehmensziels, ein reibungsloses Fahrzeugerlebnis zu bieten.Darüber hinaus erweitert VinFast aktiv sein Händlernetz in ganz Europa und schmiedet Partnerschaften mit etablierten Dienstleistern in Schlüsselmärkten wie Frankreich, Deutschland und den Niederlanden.Dieser umfassende Ansatz, der Batterieleistungsgarantien und einen rund um die Uhr verfügbaren Kundensupport umfasst, soll die Ängste ausräumen, die oft mit der Umstellung auf Elektrofahrzeuge verbunden sind. Die Strategie von VinFast besteht daher nicht nur darin, Fahrzeuge zu verkaufen, sondern ein Gefühl von Sicherheit und Zuverlässigkeit zu vermitteln und Erstkäufern von Elektrofahrzeugen einen reibungslosen Umstieg zu ermöglichen.Durch die strategische Fokussierung auf Produktqualität, Preisgestaltung und Kundendienst sowie den Multi-Produkt- und Multi-Markt-Ansatz von VinFast und die Stärke der vietnamesischen Produktion hat sich die vietnamesische Automarke erfolgreich auf der internationalen Automobillandkarte etabliert./.Über VinFast VinFast (NASDAQ: VFS) ist eine Tochtergesellschaft von Vingroup JSC, einem der größten Konglomerate Vietnams, und ein Hersteller von Elektrofahrzeugen mit der Mission, die E-Mobilität für jedermann zugänglich zu machen. Die Produktpalette von VinFast umfasst heute eine breite Palette an elektrischen SUV, E-Scootern und E-Bussen. VinFast beginnt derzeit seine nächste Wachstumsphase durch die schnelle Expansion seines Vertriebs- und Händlernetzes weltweit und die Erhöhung seiner Produktionskapazitäten mit Schwerpunkt auf Schlüsselmärkten in Nordamerika, Europa und Asien.