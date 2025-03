Viele Zukunftsprojekte der Bahn landen auf dem Abstellgleis oder kommen zumindest mit deutlicher Verspätung - und das ausgerechnet in Zeiten, in denen die Bahn eine Schlüsselfunktion für die Verkehrswende übernehmen sollte. Kürzungen bei Digitalisierungsprojekten könnten sich als fataler Fehler erweisen. Die Fahrt in die Zukunft fällt erst einmal aus oder hat zumindest deutlich Verspätung - zumindest was den Schienenverkehr betrifft. Diesen Eindruck ...

Den vollständigen Artikel lesen ...