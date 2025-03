Im aktuellen Marktgeschehen zeichnet sich eine bemerkenswerte Entwicklung ab: Europäische Aktienmärkte überflügeln ihre amerikanischen Pendants. Dieses Phänomen, erörtert von Volker Hellmeier, spiegelt eine signifikante Neupositionierung wider, die durch eine politische Neuausrichtung im Kontext der Ukraine beeinflusst wurde. Laut Hellmeier, wurde in deutschen und europäischen Aktien in der Vergangenheit eine erhebliche Short-Position aufgebaut, die nun sukzessive abgebaut wird. Die Outperformance europäischer Märkte gegenüber den USA wird durch zwei Hauptfaktoren angetrieben: Erstens waren US-Aktien im Vergleich überteuert, während europäische Märkte durch eine günstigere Bewertung attraktiver wurden. Zweitens erfordert die Anpassung der Portfolios längere Zeiträume, um technische Marktbeschränkungen zu vermeiden. Hellmeier betrachtet die Entwicklung jedoch nicht als spekulative Überhitzung, sondern als sinnvolle Neuadjustierung, bedingt durch das niedrige Bewertungsniveau Europas. Die Unternehmen, insbesondere jene im DAX, sind global agierend und passen ihre Produktionsstandorte den ökonomischen Rahmenbedingungen an. Die geopolitischen Entspannungen, insbesondere das jüngste Gespräch zwischen Putin und Trump, könnten neue wirtschaftliche Kooperationen ermöglichen und so die Märkte weiter beeinflussen. Hellmeier betont, dass derzeitige Programme wie das deutsche 500 Milliarden Euro schwere Investitionspaket in Klima, Infrastruktur und Rüstung eine wichtige Rolle spielen, jedoch besteht das Risiko, dass diese Mittel konsumtiv statt reformorientiert eingesetzt werden. Abschließend mahnt Hellmeier, dass ohne substantielle Reformen und effiziente Investitionen die aktuellen Bemühungen eine verpasste Chance darstellen könnten, was langfristig die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands und Europas schwächen würde. Dies könnte sich nachteilig auf die Wirtschaft, Gesellschaft und politische Stabilität auswirken. Jetzt das komplette Interview ansehen! börse europa usa