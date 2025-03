Das Venture-Debt-Unternehmen sichert sich 287,5 Millionen Euro durch Anleihenemission, erhält Finanzrating-Upgrade und verzeichnet Rekordergebnisse im Geschäftsjahr 2024.

Hercules Capital hat kürzlich ein privates Angebot von Wandelanleihen in Höhe von 287,5 Millionen Euro erfolgreich abgeschlossen. Die am 10. März 2025 beendete Emission umfasst 4,750% Convertible Unsecured Notes mit Fälligkeit im Jahr 2028. Darin enthalten sind zusätzliche 37,5 Millionen Euro, die durch die Mehrzuteilungsoption der Erstkäufer ausgeübt wurden. Die Nettoerlöse sollen für Investitionen in Schuld- und Eigenkapitalwertpapiere sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Die Aktie des Unternehmens notiert aktuell bei 18,13 Euro, was einem Rückgang von 10,25 Prozent innerhalb des letzten Monats entspricht.

Die Wandelanleihen weisen einen Zinssatz von 4,750% pro Jahr auf, der halbjährlich zahlbar ist. Der Wandlungspreis liegt bei etwa 21,48 Euro pro Aktie, was einem Aufschlag von 12,5% gegenüber dem Schlusskurs von 19,09 Euro am 5. März 2025 entspricht. Die Fälligkeit ist für den 1. September 2028 angesetzt, sofern die Anleihen nicht vorher gewandelt oder zurückgekauft werden. Diese strategische Maßnahme verbessert die finanzielle Flexibilität von Hercules Capital und ermöglicht es dem Unternehmen, Investitionsmöglichkeiten zu nutzen.

Hochstufung auf Investment-Grade und starke Finanzergebnisse

Am 7. März 2025 erhielt Hercules Capital ein Upgrade auf ein Investment-Grade-Rating von BBB (high) mit stabilem Ausblick von Morningstar DBRS. Diese Bewertung spiegelt die solide Finanzlage des Unternehmens wider. Die Hochstufung dürfte die Kreditkosten senken und eine breitere Investorenbasis anziehen, was die Marktposition weiter stärkt.

Im Februar 2025 meldete Hercules Capital Rekordergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2024. Das Gesamtinvestitionseinkommen stieg im Jahresvergleich um 7,1% auf 493,6 Millionen Euro. Das Nettoanlageeinkommen erhöhte sich um 7,2% auf 325,8 Millionen Euro. Die Brutto-Finanzierungen wuchsen um 13,0% auf 1,81 Milliarden Euro. Im vierten Quartal 2024 erreichte das Nettoanlageeinkommen 81,1 Millionen Euro oder 0,49 Euro pro Aktie, womit 123% der Basis-Barausschüttung abgedeckt wurden. Das verwaltete Vermögen stieg um 14,2% auf etwa 4,8 Milliarden Euro.

Strategische Partnerschaften im Life-Sciences-Sektor

Am 26. März 2025 gab Savara Inc., ein biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase, eine nicht verwässernde Fremdfinanzierungsvereinbarung mit Hercules Capital über bis zu 200 Millionen Euro bekannt. Diese Partnerschaft versorgt Savara mit Kapital zur Weiterentwicklung seines Hauptprogramms MOLBREEVI, einer potenziellen First-in-Class-Therapie für autoimmune pulmonale alveoläre Proteinose. Die Finanzierung unterstreicht die Rolle von Hercules Capital bei der Unterstützung von Innovation und Wachstum im Life-Sciences-Sektor.

Im Vergleich zum 52-Wochen-Hoch von 21,11 Euro am 19. Februar 2025 liegt der aktuelle Kurs von Hercules Capital etwa 14% niedriger. Trotz der jüngsten Kursrückgänge zeigt sich die Aktie jedoch mit einem Plus von mehr als 12% gegenüber dem 52-Wochen-Tief von 16,16 Euro, das Anfang August 2024 erreicht wurde. Die anhaltende Volatilität von 32,27% (annualisiert über 30 Tage) spiegelt die dynamischen Marktbedingungen wider, in denen Hercules Capital operiert.

