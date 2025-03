Sia ist eine global operierende Management-Consulting-Firmengruppe born digital mit über 3000 Beratern in 19 Ländern und kündigt die Neuversion ihres SiaGPT an. Diese erstmals im Juni 2023 präsentierte Plattform bietet exklusiven Zugriff auf die Fachkompetenz und die Branchenkenntnisse von Sia sowie auf die geschäftlichen, von den Teams eingerichteten Anwendungsfälle. Außerdem verfügt die Neuversion über leistungsstarke, agentische Funktionen mit erhöhter Genauigkeit.

Sia erteilt seinen Kunden exklusiven Zugang zu seinen Fachkenntnissen und fördert die agentische Revolution

Einrichtung mit einem Tastendruck: SiaGPT arbeitet mit vielfachen Large Language Models (großen Sprachmodellen), verfügt über Retrieval-Augmented Generation-Funktionen (Generieren durch Informationsabruf) und bietet individuell anpassbare künstliche Intelligenz, die vielfache Fragenbündel automatisch skaliert und komplexe Arbeitsabläufe mit garantierter Datensicherheit abwickelt.

Dank der Leistung fortschrittlicher generativer künstlicher Intelligenz verleiht SiaGPT hocheffizienten Suchfunktionen und agentischen Systemen ihre Kraft. Diese Plattform lässt sich nahtlos in Kundenorganisationen einfügen sei es als SaaS-Lösung, in der Kunden-Cloud oder vor Ort als volles White-Label-Erzeugnis.

Nach der Installation und Einführung erhalten die Kundenmitarbeiter exklusiven Zugriff zu den Beratungskenntnissen von Sia, zu branchenspezifischen Perspektiven und zu einer Bibliothek individuell einstellbarer Agenten und maßgeschneiderter Anwendungsfälle für die jeweiligen Bedürfnisse der Kundenfirma. So können die Kunden stets die bestmöglichen Verfahrensweisen einführen, ihre Arbeitsabläufe optimieren und Sias tiefgehende Kenntnisse in der realen Welt umsetzen. Außerdem begünstigt die Plattform eine effiziente Zusammenarbeit, denn sie ermöglicht den Teams die gemeinsame Nutzung von Erkenntnissen und Arbeitsergebnissen auf einem einfachen, benutzerfreundlichen Portal. Dieser Ansatz fördert die Annahme der Verfahren und kulturelle Veränderungen und ermöglicht darüber hinaus die Echtzeit-Überwachung durch einen Administrator-Bereich.

Die Einführung künstlicher Intelligenz in Unternehmen beschleunigen

Mit seinem Team von 400 Experten Datenwissenschaftlern und Dateningenieuren beschäftigt sich Sia mit der maßgeschneiderten und beschleunigten KI-Einführung bei seinen Kunden. Seit der Einführung von SiaGPT vor zwei Jahren hat Sia vielfältige Branchen erfolgreich unterstützt, darunter Energie und Betriebsmittel, Baugewerbe, Verbrauchsgüter des täglichen Bedarfs und Finanzdienstleistungen. Individuell angepasste KI optimiert die Analyse komplexer Angebotsanfragen und die diesbezüglichen Antworten. Sie extrahiert kritische Vertragsdaten, stellt sie dar und bildet sie ab und ermöglicht so eine genaue Überwachung der betrieblichen Leistung und gestattet eine automatische Finanz-Berichterstattung.

Über Sia

Sia ist eine globale Management-Consulting-Firmengruppe born digital. Sie operiert datenunterstützt und getrieben und gefördert von Kreativität und Verantwortungsbewusstsein. Wir arbeiten mit unseren Kunden zusammen an der Lösung von Problemstellungen und an der optimalen Nutzung von Chancen. Wir glauben, dass Optimismus in der heutigen Welt der Veränderungen und Brüche unsere Kräfte vervielfacht.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250325323827/de/

Contacts:

Amber Malik

+ 33-1-42-77-76-17

amber.malik@sia-partners.com