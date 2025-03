Neuss, Deutschland, 27. März 2025 (ots/PRNewswire) -Mit dem Frühjahr beginnt die Zeit für den gründlichen Hausputz. Wer das Großreinemachen bisher noch aufgeschoben hat, kann jetzt voll durchstarten. Pünktlich zum Frühlingsanfang bietet Tineco unter dem Motto "Mit Innovationen erblühen und Frühlingsgefühle wecken" vom 25. bis zum 31. März attraktive Rabatte auf zahlreiche seiner leistungsstarken Nass-Trockensauger und Staubsauger. Ob Hartböden, schwer erreichbare Stellen unter Möbeln oder hartnäckige Flecken im Auto - für jede Herausforderung gibt es das passende Modell zum Schnäppchenpreis.Innovative Modelle für eine mühelose ReinigungFLOOR ONE STRETCH S6 - Reinigung unter Möbeln leicht gemachtDank seines 180° Lay-flat Designs erreicht der FLOOR ONE STRETCH S6 flach geneigt eine Höhe von nur 13 cm und beseitigt unter nahezu jedem Sofa oder Regal selbst versteckter Staub restlos. Das FlashDry Selbstreinigungs- und Selbsttrocknungssystem sorgt mit 70\u2103 heißem Frischwasser für eine automatische Tiefenreinigung des Geräts in nur zwei Minuten, gefolgt von einer effizienten Trocknung bei 70\u2103 binnen 5 Minuten. So wird die Bildung von Gerüchen und Bakterien vermieden. Das 3-Kammer-Schmutzwasserabscheidungssystem gewährleistet eine konstante Reinigungsleistung, auch in flachem Zustand.Der FLOOR ONE STRETCH S6 in Weiß ist um 33 Prozent reduziert und bei Amazon erhältlich.FLOOR ONE S5 und FLOOR ONE S5 Extreme - Perfekte KantenreinigungDie Modelle FLOOR ONE S5 und FLOOR ONE S5 Extreme aus der S5er-Serie von Tineco bieten durch ihr spezielles Bürstenkopf-Designs eine effiziente Reinigung entlang von Sockelleisten und in unzugänglichen Winkeln. Die iLoop Sensortechnologie passt Wasserzufuhr und Saugkraft automatisch dem Verschmutzungsgrad an - zu erkennen am Farbwechsel zwischen rot und blau. Das integrierte Selbstreinigungssystem sorgt für eine hygienische Wartung - die Hände bleiben dabei stets sauber. Der FLOOR ONE S5 Extreme verfügt im Vergleich zum FLOOR ONE S5 zusätzlich über eine Trockensaugfunktion.Der FLOOR ONE S5 in schwarz ist um 48 Prozent reduziert - erhältlich bei Amazon.Der FLOOR ONE S5 Extreme in blau ist um 47 Prozent reduziert. Ihm ist im Vergleich zum FLOOR ONE S5 eine zusätzliche Walzenbürste beigefügt. Das Gerät ist bei MediaMarkt.de und bei MediaMarkt im stationären Handel erhältlich.FLOOR ONE S5 Combo Plus - Bodenreiniger und Handstaubsauger in einemDer FLOOR ONE S5 Combo Plus ist ein akkubetriebener 2-in-1-Nass-Trockensauger, der Hartböden von nassen oder trocknen Verschmutzungen reinigt und sich mit wenigen Handgriffen in einen kompakten Handstaubsauger verwandelt. Das Gerät verfügt über vielseitige Aufsätze, die das Reinigen von Ecken, Treppen, Spalten oder auch in Autoinnenräumen leicht von der Hand gehen lassen.Der FLOOR ONE S5 Combo Plusin blau ist um 42 Prozent reduziert - erhältlich bei otto.de.iFloor 5 Breeze Complete - Mühelose FleckenentfernungKein separates Fegen und Wischen mehr: Der iFloor 5 Breeze Complete kombiniert Saugen und Wischen in einem Schritt und entfernt mühelos nassen und trockenen, sogar klebrigen Schmutz. Das Modell ist ideal geeignet für versiegelte Hartböden wie Hartholz, Fliesen, Marmor und Laminat. Seine handfreie Selbstreinigung vereinfacht die Wartung. Auch dieses Gerät verfügt über eine optimierte Kantenreinigung: Der innovative Bürstenkopf erreicht selbst schmale Bereiche und reinigt präzise entlang von Sockeln und in Ecken - auch Kanten mit nur 0,5 cm Höhe.Der iFloor 5 Breeze Completein weiß ist um 33 Prozent reduziert - erhältlich bei Amazon.FLOOR ONE S7 Stretch Ultra - Nie wieder verhedderte HaareDas neueste Modell der Anfang 2025 eingeführten S7-Serie von Tineco, der FLOOR ONE S7 Stretch Ultra ist mit einer verbesserten DualBlock Anti-Tangle-Technologie ausgestattet. Ein innovativer vorderer Kammabstreifer fängt Haare ein verhindert das Veheddern von vornherein. Ein speziell geformter Abstreifer sorgt zusätzlich für gleichmäßigen Druck, sodass Haare und Schmutzwasser effizient entfernt werden - für ein streifenfreies Ergebnis. Das Frischwasser-Selbstreinigungssystem ermöglicht in nur zwei Minuten eine gründliche Reinigung des Geräts - automatisch und ohne manuelles Zerlegen. Der anschließende FlashDry-Prozess, der das Gerät und alle Komponenten in 5 Minuten effizient trocknet, wurde mit einer Temperaturerhöhung von 70\u2103 auf 85\u2103 optimiert - für noch mehr Hygiene.Der FLOOR ONE S7 Stretch Ultra in schwarz ist um 19 Prozent reduziert - erhältlich bei Amazon.PURE ONE STATION 5 Plus - Smarter Staubsauger mit 3-in-1-StationDer kabellose smarte Staubsauger muss nicht nach jeder Reinigung geleert werden - sein 2,5 Liter-Öko-Staubbehälter kann bis zu 45 Tage lang Staub aufnehmen. In der intelligenten 3-in-1-Reinigungsstation wird der PURE ONE STATION 5 automatisch gereinigt, aufgeladen und aufbewahrt, in einem einzigen Schritt. Mit einer Laufzeit von bis zu 70 Minuten lässt sich das gesamte Haus mit einer einzigen Ladung reinigen.Der PURE ONE STATION 5 Plus in weiß ist um 15 Prozent reduziert - erhältlich bei Amazon.Über TinecoTineco wurde 1998 gegründet und ging 2019 mit dem weltweit ersten smarten Staubsauger an den Markt. Heute hat sich die Marke zu einem weltweit führenden Anbieter von smarten Geräten für den Haushalt entwickelt, mit Produkten in den Bereichen Bodenpflege, Küche und Körperpflege. Laut EUROMONITOR INTERNATIONAL (Mat Juni 2024, Retail-Absätze weltweit) liegt der Hersteller weltweit auf Platz 1 für Wischsauger. Tineco hat sich seiner Markenvision verschrieben, das Leben durch intelligente Technologien zu erleichtern und ständig neue Geräte zu entwickeln.Presseinformation und Bildmaterial:https://www.dropbox.com/scl/fo/rzkx3jjp1hrum40aresy8/AHQL2I-Ss7TxV_r03z4DIwA?rlkey=s62lx9f4zwyzqffn7g8m7261t&st=kqa92u8b&dl=0 Fotoquelle: TinecoMehr über Tineco erfahren Sie auf de.tineco.com oder folgen Sie uns hier:- Instagram: @Tineco (https://www.instagram.com/tineco.de/)- X: @Tineco (https://x.com/search?q=Tineco&src=typed_query&f=top)- Facebook: @Tineco O\ufb03cial (https://www.facebook.com/search/top?q=tineco%20official)- YouTube: @Tineco (https://www.youtube.com/results?search_query=Tineco)tineco@competence-circle.comPressekontakt:Competence Circle (PR-Agentur)+49 160 3522406tineco@competence-circle.comPhoto: https://mma.prnewswire.com/media/2650620/Tineco.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/sauber-in-den-fruhling-tineco-erleichtert-den-fruhjahrsputz-mit-attraktiven-angeboten-302413529.htmlOriginal-Content von: ECOVACS GLOBAL PTE. LTD., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158602/6000522