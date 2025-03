Neuenburg (ots) -Die Markgräfler Gutedelgesellschaft e.V. verleiht den Markgräfler Gutedelpreis 2025 an die international gefeierte Dirigentin Joana Mallwitz. Die Preisverleihung findet am Samstag, dem 27. September 2025, in Neuenburg am Rhein statt.Mit Joana Mallwitz ehrt die Gesellschaft eine Ausnahmekünstlerin, die auf eindrucksvolle Weise musikalische Exzellenz mit gesellschaftlichem Engagement verbindet. Seit Beginn der Saison 2023/24 ist sie Chefdirigentin und Künstlerische Leiterin des Konzerthausorchesters Berlin - als erste Frau an der Spitze eines großen Berliner Orchesters.Spätestens seit ihrem gefeierten Debüt bei den Salzburger Festspielen 2020 mit Mozarts Cos\u00ec fan tutte zählt Mallwitz zu den herausragenden Dirigentinnen ihrer Generation. Sie dirigiert weltweit führende Orchester, darunter die Wiener Philharmoniker, das Royal Concertgebouworkest Amsterdam, das Boston Symphony Orchestra und das Orchestre de Paris. In der Spielzeit 24/25 folgen Debüts bei den Berliner Philharmonikern, dem Los Angeles Philharmonic und der Metropolitan Opera in New York.Die Markgräfler Gutedelgesellschaft würdigt mit der Auszeichnung nicht nur Joana Mallwitz' künstlerische Brillanz, sondern auch ihr Engagement, neue Zugänge zur klassischen Musik zu eröffnen und den musikalischen Nachwuchs zu fördern:"In Zeiten tiefgreifender sozialer, politischer, medialer und ökonomischer Veränderungen bedarf es dringender denn je deutlicher, überzeugender Stimmen, die die Kultur in ihrer ganzen Vielfalt als das vermitteln, was sie ist: eine unverzichtbare Notwendigkeit, ein zivilisatorischer Schatz, der nicht nur bewahrt, sondern auch gemehrt werden muss", heißt es in der Begründung.Und weiter: "Mit ihrem herausragenden künstlerischen Schaffen und ihrer inspirierenden Wirkung auf junge Musiker - und besonders: Musikerinnen - wirkt Joana Mallwitz in ganz konkreter Weise in die Zukunft: als großes Vorbild, im Einsatz für die Förderung junger Talente, in ihrer mitreißenden Art der musikalischen Vermittlung und in ihrem Mut, neue Wege zu gehen."Der Markgräfler Gutedelpreis wird seit dem Jahr 1995 an Persönlichkeiten von "öffentlich wirksamem, kreativem Eigensinn" in den unterschiedlichsten Bereichen des Lebens verliehen. Zu den bisherigen Preisträgerinnen und Preisträgern zählen neben dem Künstler Tomi Ungerer, dem langjährigen Präsidenten der Europäischen Kommission Jean-Claude Juncker und dem Liedermacher Wolf Biermann auch zahlreiche ehrenamtlich engagierte Bürgerinnen und Bürger aus Südbaden: Museumsförderer, Umweltschützer, Musikerinnen. Neben Gesine Schwan und Elke Heidenreich finden sich Charakterköpfe wie der Fußballlehrer Christian Streich oder Gerhard Polt unter den Ausgezeichneten. Im Jahr 2014 wurde der Nobelpreisträger Stefan Hell mit dem Gutedelpreis geehrt; 2024, im 75. Jahr des Grundgesetzes, erhielt der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Andreas Voßkuhle, die Auszeichnung.Zur Markgräfler Gutedelgesellschaft e.V.Die Gutedelgesellschaft ist eine gemeinnützige, überparteiliche, unabhängige und rein ehrenamtlich organisierte Bürgervereinigung, die sich seit inzwischen dreißig Jahren für die Kulturförderung im Markgräflerland einsetzt. Benannt wurde die Gesellschaft nach der Gutedeltraube, einer Rebsorte, die in Deutschland nahezu ausschließlich in der Region gedeiht und ungewöhnlich tiefe historische Wurzeln besitzt. Seit dem Jahr 1995 legt die Gutedelgesellschaft ein jährliches Kultur-Abonnement für ihre rund 500 Mitglieder auf.[www.gutedelgesellschaft.de]Pressekontakt:Markgräfler Gutedelgesellschaft e.V.Dr. Christoph WirtzTelefon +49 7631 2207info@gutedelgesellschaft.deOriginal-Content von: Markgräfler Gutedelgesellschaft e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179120/6000529