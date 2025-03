Der Technologiekonzern vollzieht bedeutenden Strategiewechsel: Vom reinen Lizenzgeber zum Entwickler fortschrittlicher KI-Chips für autonome Robotersysteme

MIPS AB vollzieht einen strategischen Wandel und erweitert sein Geschäftsmodell deutlich. Am 4. März 2025 gab das Unternehmen bekannt, dass es über die reine Lizenzierung seiner Technologie hinausgehen und aktiv Chips für KI-gestützte Robotik entwickeln wird. Die Aktie des Unternehmens notiert aktuell bei 37,36 € und verzeichnet einen Monatsverlust von beachtlichen 15,51%.

Die neue Chip-Entwicklung konzentriert sich auf drei Kernbereiche: Sensorik zur Verbesserung der Umgebungswahrnehmung von Robotern, Entscheidungsfindung zur Steigerung der Rechenleistung für autonome Prozesse sowie Motorsteuerung zur Präzisionsverbesserung bei robotischen Bewegungen. Mit dieser strategischen Neuausrichtung positioniert sich MIPS im wachsenden Sektor der KI-Robotik. Die ersten Anwendungen sind für Ende 2027 in der Automobilindustrie geplant, die Massenproduktion soll 2028 anlaufen.

Analysten bewerten Strategie und passen Kursziele an

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei MIPS AB ?

Die Finanzanalysten haben ihre Bewertungen angesichts der strategischen Veränderungen aktualisiert. Pareto Securities bekräftigte am 25. März 2025 seine Kaufempfehlung für MIPS, passte jedoch das Kursziel von 640 SEK auf 600 SEK an. Diese Anpassung berücksichtigt währungsbedingte Schätzungsänderungen. Trotz dieser Kurszielsenkung betrachtet Pareto Securities den aktuellen Aktienkurs als attraktiven Einstiegspunkt, besonders angesichts des 25-prozentigen Kursrückgangs seit dem vierten Quartal. Für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025 prognostiziert das Analysehaus ein organisches Wachstum von 45% und eine Steigerung der EBIT-Marge um 11 Prozentpunkte im Jahresvergleich.

Carnegie behielt ebenfalls seine Kaufempfehlung bei, senkte jedoch das Kursziel von 640 SEK auf 550 SEK. Diese Anpassung spiegelt ähnliche Überlegungen zu Währungsschwankungen und Marktdynamiken wider. Trotz des Rückgangs der Aktie um 12,57% im Vergleich zum 200-Tage-Durchschnitt scheinen die Analysten mittel- bis langfristig weiterhin positiv gestimmt zu sein.

Das Brain Protection System (BPS) von MIPS wird nach wie vor in Helmen verschiedener Sektoren integriert, darunter Radsport, Motorsport, Wintersport und Reitsport. Mit seiner jetzigen strategischen Erweiterung versucht das Unternehmen, seine Expertise in biologisch inspirierter Sicherheitstechnologie auf neue und wachstumsstarke Märkte zu übertragen, was sich in der beeindruckenden Jahresperformance von 24,08% widerspiegelt, trotz der jüngsten Volatilität.

Anzeige

MIPS AB-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue MIPS AB-Analyse vom 27. März liefert die Antwort:

Die neusten MIPS AB-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für MIPS AB-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 27. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

MIPS AB: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...