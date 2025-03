Meme-Index-Kurs bei 60,10 und 10 %, nur noch 4 Tage Memecoin-Fonds-Presale

Der von MarketVector im vergangenen Jahr eingeführte Memecoin Index hat nun wieder einen Kurs von 60,10 erreicht, nachdem dieser über die vergangenen sieben Tage um 10,09 % an Wert gewinnen konnte. Ebenso nahm die Marktkapitalisierung des Sektors wieder auf 58,29 Mrd. USD zu.

Allerdings kann der Memecoin Index nicht von Interessenten erworben werden, was im Gegensatz zu Meme Index steht, welches erstmalig tokenisierte Memecoin-Fonds herausgeben wird. Für die Finanzierung dieser konnte das Projekt schon jetzt mit dem ICO über 4,29 Mio. USD einwerben.

Die letzte Chance für das Vorverkaufsangebot von Meme Index ist bald vorbei. Sie könnte eine hervorragende Gelegenheit bieten, um sich mit besseren Konditionen in dem Projekt zu positionieren, welches strategischer in den Memecoin-Markt investiert und eine weniger riskante Möglichkeit zur Verfügung stellt.

Bis zum Abschluss des Vorverkaufs in weniger als vier Tagen wird der Preis der nativen $MEMEX-Coins bei 0,0166883 USD liegen. Dann soll dieser schon an den Kryptobörsen eingeführt werden, wobei laut Roadmap mehrere Listungen vorgesehen sind. Somit kann das Projekt eine noch größere Sichtbarkeit und mehr Investoren gewinnen.

Schon jetzt haben Käufer die Möglichkeit, ihre Coins in den Smart Contract für das Staking einzuzahlen, um von einer jährlichen Rendite in Höhe von 541 % zu profitieren. Damit kann der Bestand in weniger als drei Monaten verdoppelt werden. Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Zinsen dynamisch von der Pool-Anzahl abhängen.

Memecoins bewegen sich wieder auf die Marke von 60 Mrd. USD zu

In den vergangenen sieben Tagen konnten sich die Memecoins wieder stärker erholen und annähernd 60 Mrd. USD erreichen. Dies ist ein Niveau, welches sie seit Anfang März nicht mehr gesehen haben.

Einige Coins haben in dieser Zeit wieder Anstiege verzeichnet, welche an die Entwicklungen des vergangenen Jahres erinnern. Dies ist etwa Jen-Hsun Huan ($JHH), welcher um 421,94 % an Wert gewann.

Chart von Jen-Hsun Huang | Quelle: CMC

Neben den Coins mit geringer Marktkapitalisierung konnten auch die mit höheren Bewertungen wieder Gewinne verbuchen. So waren es bei Dogecoin 12,7 %, bei Shiba Inu 10,6 %, bei Pepe 11,3 % und bei Bonk 18,9 %.

Einige der Top 10 aus dem Sektor haben sogar höhere Anstiege verzeichnet, wie SPX6900 mit 43,3 % und Fartcoin mit 52,7 %. Aber auch die Memecoin-Launchplattform Pump.Fun hat zuletzt wieder einen Zulauf erlebt, selbst wenn sie noch weit von dem Rekord von 70.000 Memetoken-Starts pro Tag entfernt ist.

Am 24. März waren es beispielsweise wieder mehr als 35.000, was das höchste Niveau seit Februar ist, bevor sich die Stimmung verschlechtert hat. Mittlerweile hat die Plattform sogar eine eigene DEX (dezentrale Kryptobörse) mit dem Namen PumpSwap eingeführt. Durch diese kann die Migration noch leichter vonstattengehen und die Liquidität im Pump.Fun-Ökosystem gehalten werden.

Memecoin-Starts auf Pump.Fun | Quelle: Dune - @jhackworth

Während das Interesse an den Memecoins wieder zunimmt, nähert sich der Presale von Meme Index seinem Ende. Nun wurden schon 4,29 Mio. USD eingenommen und es sind nur noch weniger als vier Tage übrig, bis sich der Coin für die besseren Investitionsmöglichkeiten für den Sektor auf die Listungen vorbereitet.

Vier Memecoin-Fonds von Meme Index werden bald eingeführt

Schon bald wird der native $MEMEX-Coin seinen Inhabern Zugang zu vier verschiedenen Indizes verleihen, welche nach ihrer Volatilität sortiert sind.

Der Meme Titan Index soll die optimale Lösung für diejenigen sein, die Kursanstiege von 10 bis 11 % pro Woche anstreben, so wie es zuletzt auch bei $DOGE, $BONK und weiteren gesehen wurde. Dabei umfasst der Index Coins mit Milliardenbewertung, wobei es vor allem die führenden Vertreter des Sektors sind. Somit ist er für diejenigen, welche größere Gewinne als vom breiten Markt bei einem gleichzeitig verringerten Risiko eines Abwärtstrends wollen.

Eine weitere Option bietet der Moonshot Index, der sich an Anleger richtet, welche im Gegenzug für ein höheres Risiko auch größere Gewinne erzielen können. In ihm finden sich Coins mit Marktkapitalisierungen von 250 Mio. bis 1 Mrd. USD. Daher wird er auch als Index angesehen, der die besten Coins für die Überschreitung der Marke von einer Milliarde bietet.

Der Mid Cap Index verdoppelt hingegen das Risiko des vorherigen Fonds, wobei er Coins mit Bewertungen von 50 bis 250 Mio. USD umfasst. Diese Token bewegen sich etwas unvorhersehbarer, können dafür aber in kurzer Zeit bedeutende Gewinne erzielen.

Am äußeren Ende des Risikospektrums befindet sich der Meme Frenzy Index, welcher für hohe Risiken auch außergewöhnliche Chancen bietet. In diesem könnten sich etwa neue und günstige Coins wie $JHH befinden, welche sich in einer Woche vervielfachen. Seine Memetoken sollen Bewertungen von bis zu 10 Mio. USD erreichen.

Mithilfe des Geschäftsmodells von Meme Index können die Nutzer leichter Gewinne erzielen und gleichzeitig ihre Verluste begrenzen. Ein wesentliches Element stellt dabei die Gemeinschaft dar, welche über die Zusammensetzung der Fonds abstimmt. So können etwa schlecht performende Coins durch vielversprechendere Alternativen ersetzt werden.

Das Kernelement von Meme Index stellt der eigene $MEMEX-Token dar, welcher nicht nur den Erwerb der Fondsanteile erlaubt, sondern auch Abstimmungsrechte bei der dezentralen Governance beschert. Somit sind Änderungsvorschläge, Anpassungen der Indexstrukturen und neue Indizes möglich.

Letzte Chance für Presale von Meme Index bald vorbei

Mit dem Vorverkauf von Meme Index können die Anleger nun der Memecoin-Saison einen Schritt voraus sein, wobei viele Coins deutlich günstiger erworben werden können. Auf dem Weg zu alten Höchstständen der Sektorbewertung von 137 Mrd. USD sind somit attraktive Durchschnittsgewinne möglich.

Wer sich dafür jetzt rechtzeitig und mit besseren Konditionen positionieren möchte, kann dies mit dem Vorverkauf von Meme Index tun. Dieser ist über die Website des Projektes auffindbar und akzeptiert nach dem Verbinden einer digitalen Geldbörse wie Best Wallet die Kryptowährungen USDT, ETH und BNB sowie mit Bankkarten auch Fiatwährungen.

Zudem erhalten Sie schon die Möglichkeit, Ihren $MEMEX-Bestand über das Staking mit einer Rendite von 541 % zu maximieren.

Sicherheitshalber wurden die Smart Contracts von Meme Index von Coinsult und SolidProof auf Schwachstellen überprüft, sodass große Risiken durch die Überprüfung ausgeschlossen werden können.

Die neuesten Entwicklungen von Meme Index erfahren Sie schnell über X und Telegram.

