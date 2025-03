Everen Limited gab heute eine Dividende von 350 Mio. USD bekannt und bekräftigte damit Everens Engagement, seinen Aktionären einen Mehrwert zu bieten.

Die Entscheidung des Vorstands von Everen wurde auf der Jahreshauptversammlung des Unternehmens am Donnerstag, dem 20. März 2025, auf Bermuda bekannt gegeben. Die Dividende ist am oder vor dem 30. September 2025 an die am 20. März 2025 eingetragenen Aktionäre zahlbar.

Robert Foskey, President und CEO der Everen Group, kommentierte: "Everen ist mit einem außergewöhnlichen Jahr 2024 sowohl aus finanzieller als auch aus betrieblicher Sicht weiter auf Erfolgskurs. Wir haben das Jahr mit einigen unserer besten Ergebnisse überhaupt abgeschlossen, was auf eine starke Anlageperformance und moderate Verluste zurückzuführen ist."

In seiner Ansprache an die Aktionäre von Everen sagte Herr Foskey: "Zum zwölften Mal in Folge freuen wir uns, erneut eine beträchtliche Dividende ausschütten zu können. Insgesamt haben wir in den letzten 12 Jahren über 3,8 Mrd. USD an Dividenden an unsere Aktionäre ausgeschüttet. Die konstanten finanziellen Erträge von Everen in Verbindung mit unserem disziplinierten Ansatz beim Kapitalmanagement versetzen uns in eine solide Position, um unseren Aktionären Jahr für Jahr einen Mehrwert zu bieten."

Herr Foskey wies auch darauf hin, dass das Unternehmen das Jahr mit der höchsten Mitgliederzahl seit 2005 abschloss. Im Jahr 2024 traten fünf neue Mitglieder bei, wodurch sich die Gesamtzahl der Mitglieder weltweit auf 72 erhöhte.

Auf der Versammlung wählten die Aktionäre den Vorstand von Everen, der bis zur Jahreshauptversammlung im März 2026 im Amt bleiben wird. Herr John Weisner wurde zum Vorsitzenden und Herr Brian Mullen zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.

Die Jahreshauptversammlung folgte auf eine zweitägige Aktionärskonferenz, die vom 18. bis 19. März im Hamilton Princess auf den Bermudas stattfand. Die wichtigste Konferenz der Everen Group ist Bermudas größte Veranstaltung zum Thema Energieversicherungen, an der mehr als 90 Vertreter von Energieunternehmen aus Amerika, Europa und sogar aus so weit entfernten Ländern wie Australien, Neuseeland und Japan teilnehmen. Experten für Energie, Erdsystemwissenschaften, Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit dem Klimawandel und Risikomanagement sprachen über die neuesten Trends und aufkommenden Probleme im Energiesektor, darunter Kohlenstoffabscheidung, Energiewende und Klimaattribution.

Über die Everen Group

Die Everen Group eine Gruppe führender Energieversicherungsunternehmen mit Sitz in Bermuda umfasst zwei eigenständige Unternehmen, die sich ergänzende Produkte anbieten: Everen und Everen Specialty. Everen ist die größte Energieversicherungsgesellschaft auf Gegenseitigkeit der Welt, die seit über 50 Jahren tätig ist und als reine Gegenseitigkeitsgesellschaft im Besitz ihrer Mitgliederaktionäre agiert. Seine Zeichnungskapazität wird zu 100 durch seine eigene Bilanz ohne Fremdkapital gedeckt und bietet Deckungssummen von bis zu 450 Mio. USD pro Schadensfall. Everen Specialty ist ein gewerblicher (Rück-)Versicherer im Besitz der Branche, der Sach- und Unfallversicherungen sowie Rückversicherungen für Mitglieder und Nichtmitglieder anbietet. Everen Specialty hat auch eine Tochtergesellschaft, OCIL Specialty, Ltd (OSL), die über OSL Insurance Services (OISI), einen in Houston, Texas, ansässigen Generalagenten, US-amerikanische Überschussversicherungen zeichnet.

Weitere Informationen über die Everen Group finden Sie unter www.everengroup.bm

