Der Spieleentwickler UBI Soft Entertainment reagiert auf die Herausforderungen des Marktes mit einer umfassenden strategischen Neuausrichtung. Die Aktie des Unternehmens legte am Donnerstag einen beeindruckenden Kurssprung von 10,80% auf 14,52 Euro hin, nachdem mehrere richtungsweisende Unternehmensentscheidungen bekannt wurden.

Im Zentrum der Neuausrichtung steht die Gründung einer Tochtergesellschaft, die sich auf die populären Marken Assassin's Creed®, Far Cry® und Tom Clancy's Rainbow Six® konzentrieren wird. Diese Entscheidung ist Teil einer umfassenderen Transformation des Geschäftsmodells und soll die Weiterentwicklung dieser erfolgreichen Spielereihen vorantreiben. Der chinesische Technologiekonzern Tencent beteiligt sich an dieser neuen Tochtergesellschaft mit einer Minderheitsbeteiligung und investiert 1,16 Milliarden Euro. Diese Investition bewertet die Tochtergesellschaft mit einem Gesamtwert von etwa 4 Milliarden Euro.

Stärkung der Entwicklungskapazitäten

Die Partnerschaft mit Tencent soll die kreativen Kapazitäten von UBI Soft Entertainment deutlich erweitern. Insbesondere zielt die Kooperation darauf ab, die Entwicklung qualitativ hochwertiger Einzelspieler-Erlebnisse zu fördern und gleichzeitig das Angebot an Mehrspieler-Inhalten auszubauen. Die Aktie profitiert von diesem strategischen Schritt erheblich, was sich in der positiven Kursentwicklung der letzten 30 Tage mit einem Plus von 18,44% widerspiegelt.

Parallel zur strategischen Neuausrichtung arbeitet UBI Soft Entertainment an der Anpassung bestehender Spiele für mobile Endgeräte. So wird "Prince of Persia: The Lost Crown" ab dem 14. April 2025 auch für Android- und iOS-Geräte verfügbar sein. Diese Expansion in den mobilen Spielemarkt unterstreicht das Bestreben des Unternehmens, seine Reichweite auf verschiedenen Plattformen zu vergrößern.

Institutionelles Interesse steigt

Das Vertrauen institutioneller Investoren in die strategische Neuausrichtung von UBI Soft Entertainment manifestiert sich auch in einer erhöhten Beteiligung der UBS Group. Diese hat am 20. März die Schwelle von 5% des Kapitals überschritten. Das gestiegene institutionelle Interesse kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Aktie von UBI Soft Entertainment sich deutlich vom 52-Wochen-Tief bei 10,07 Euro erholt hat und nun 44,14% über diesem Niveau liegt.

Die Marktteilnehmer bewerten die strategischen Entscheidungen des Managements offenbar positiv, wie die Kursentwicklung seit Jahresbeginn mit einem Plus von 13,35% zeigt. Dennoch liegt der aktuelle Kurs mit einem Abstand von 39,90% noch deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 24,15 Euro, was auf weiteres Erholungspotenzial hindeutet, sollte die Neuausrichtung die gewünschten Ergebnisse liefern.

