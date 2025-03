Andersen Global stärkt seine kanadische Plattform durch eine Kooperationsvereinbarung mit MMCA Associates LLP, einer Full-Service-Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, und erweitert damit seine bestehende Präsenz im Land um ergänzende Fähigkeiten.

MMCA Associates LLP hat seinen Hauptsitz in Calgary und weitere Büros in Edmonton und Banff. Das Unternehmen ist auf Steuerberatung und Steuerkonformität spezialisiert. Es bietet eine Reihe von Dienstleistungen an, darunter Steuererklärungen für Unternehmen und Privatpersonen, Nachlass- und Nachfolgeplanung sowie Wirtschaftsprüfung und Buchhaltung. Zu seinen Kunden gehören Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen.

"Wir sind stolz darauf, Steuerdienstleistungen anzubieten und unseren Kunden dabei zu helfen, ihre finanzielle Leistung effizient zu steuern, um ihre Geschäftsziele zu erreichen", so Partner Dorin Bogdan Mihalache. "Durch unsere Zusammenarbeit mit Andersen Global können wir unsere Ressourcen und Fähigkeiten erweitern und unseren Kunden auf lokaler und internationaler Ebene einen besseren Service mit dem gleichen hohen Qualitätsstandard bieten."

"MMCA Associates LLP verbessert unsere Fähigkeit, integrierte Steuer- und Beratungslösungen in der gesamten Region anzubieten", sagte Mark L. Vorsatz, Vorsitzender und CEO von Andersen Global. "Ihre enge Beziehung zu unserer Mitgliedskanzlei in Vancouver vertieft unseren kooperativen Ansatz und ermöglicht es uns, den sich wandelnden Bedürfnissen der Unternehmen auf dem kanadischen Markt gerecht zu werden."

Andersen Global ist ein internationaler Zusammenschluss rechtlich selbstständiger, unabhängiger Mitgliedsfirmen, die aus Steuer-, Rechts- und Bewertungsexperten auf der ganzen Welt bestehen. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet und beschäftigt heute weltweit mehr als 19.000 Fachkräfte. Über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner ist das Unternehmen an über 500 Standorten vertreten.

