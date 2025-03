Durchbruch für Kryptowährungen: USDC erhält Zulassung für den japanischen Markt

Der Stablecoin USDC hat einen bedeutenden Meilenstein erreicht - als erster Stablecoin hat er die Genehmigung erhalten, im japanischen Markt Fuß zu fassen. Diese Entwicklung erfolgt durch eine strategische Partnerschaft zwischen Circle Internet Financial, dem Herausgeber von USDC, und der japanischen Finanzholding SBI Holdings. Der an den US-Dollar gekoppelte Token bietet Stabilität in der volatilen Kryptowelt und wird zunehmend als bevorzugtes Zahlungsmittel für DeFi-Plattformen genutzt.

Strategische Partnerschaft ermöglicht Expansion in Japan

Die Zusammenarbeit zwischen Circle und SBI Holdings markiert den offiziellen Start des USDC-Angebots in Japan. Die SBI VC Trade, eine Tochtergesellschaft von SBI Holdings, erhielt im März die offizielle Genehmigung durch die Japan Financial Services Agency (JFSA), was den regulatorischen Rahmen für Stablecoins im japanischen Wirtschaftsraum festlegt.

Circle und SBI Holdings setzen zunächst auf Kooperationen mit etablierten Kryptowährungsbörsen in Japan, darunter Binance Japan, Bitbank und Bitflyer. Jeremy Allaire, Mitbegründer und CEO von Circle, lobte die Zusammenarbeit mit den japanischen Behörden, die durch klare regulatorische Rahmenbedingungen Eigeninitiative im Voranschreiten dieser Technologie zeigen.

Asien-Pazifik-Region als Schlüsselmarkt für USDC

Die Asien-Pazifik-Region spielt eine Schlüsselrolle im globalen Finanzhandel mit einem Anteil von bereits 29% am globalen Transaktionsvolumen. Japan selbst verfügt über eine fortschrittliche digitale Finanzwirtschaft, die durch diese Integration weiter gestärkt wird.

Die Einführung von USDC könnte von diesem Milliardenmarkt profitieren und einen positiven Einfluss auf die Adaption von Kryptowährungen im Allgemeinen haben. Mit dieser Expansion können digitale Zahlungsmethoden und Treasury-Optionen in Japan weiter ausgebaut werden, was die ohnehin schon fortgeschrittene digitale Finanzwirtschaft des Landes weiterentwickelt.

