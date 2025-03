Bitcoin-Holdings Strategy und Metaplanet setzen auf weitere Käufe trotz Kurskorrektur

Die beiden Bitcoin-Holdings Strategy und Metaplanet nutzen die aktuell noch immer deutlich unter ihrem Allzeithoch notierenden Krypto-Kurse für massive Nachkäufe. Bei den beiden Unternehmen gibt es jetzt wichtige Änderungen und News, die von großer Bedeutung für die gesamte Bitcoin-Community sind und möglicherweise positive Auswirkungen auf den zukünftigen Kursverlauf haben könnten.

Strategy erreicht Meilenstein von 500.000 Bitcoin

Michael Saylor nutzt aktuell die gefallenen Bitcoin-Kurse, um weitere Anteile an der Kryptowährung zu akkumulieren. In der vergangenen Woche hat das Unternehmen 584 Millionen US-Dollar für 6.911 BTC zum Durchschnittspreis von 84.529 US-Dollar ausgegeben. Damit hat die Holding-Firma die magische Marke von 500.000 Bitcoin im Portfolio erreicht und kontrolliert rund 2,4 Prozent des jemals verfügbaren Bestandes an der Kryptowährung.

Insgesamt liegt der durchschnittliche Einkaufspreis für das digitale Asset bei Strategy bei 66.608 US-Dollar, und es wurden bereits 33 Milliarden US-Dollar für die Käufe aufgewendet. Neben dieser beeindruckenden Akquisition machte Saylor zusätzlich Schlagzeilen, indem er bestätigte, die Keys für 17.000 Bitcoin vernichtet zu haben - ein Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar, der damit für immer verloren ist. Diese Maßnahme bezeichnete er als seine "Legacy" und will damit für mehr Deflation im Bitcoin-Ökosystem sorgen.

Metaplanet verstärkt Beraterteam mit Eric Trump

Nicht nur Michael Saylor und seine Holding Strategy finden aktuell viel Beachtung. Auch die japanische Kopie des Unternehmers, Metaplanet, hatte zuletzt spannende Nachrichten zu vermelden. Besonders bemerkenswert war die Meldung, dass Eric Trump, der Sohn des aktuellen US-Präsidenten, von der Holding in das neu gegründete strategische Advisor Board berufen wurde.

"Diese Ernennung ist ein wichtiger Schritt für Metaplanet, um die Verbreitung von Bitcoin voranzutreiben und seine Position als globaler Marktführer in der Bitcoin-Wirtschaft zu stärken", hieß es dazu. Der CEO von Metaplanet bezeichnete die aktuell niedrigen Bitcoin-Preise sogar als klare Kaufchance und sagte: "Ich finde es einfach toll, dass der Preis jetzt so niedrig ist. Wenn Bitcoin heute schon eine Million US-Dollar kosten würde, dann könnte man das Gefühl bekommen, es verpasst zu haben."

