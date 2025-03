Bitcoin auf dem Weg zum neuen Allzeithoch: Experten prognostizieren Kurs von bis zu 250.000 US-Dollar

Der Bitcoin notiert aktuell bei 87.000 US-Dollar und damit deutlich unter seinem Ende Januar erreichten Rekordhoch von 109.000 US-Dollar. Trotz der aktuellen Korrektur zeigen sich viele Experten weiterhin optimistisch für die zukünftige Entwicklung des Bitcoin. Mehrere Analysten rechnen mit einer beachtlichen Kurssteigerung in den kommenden Monaten, mit Prognosen, die von 200.000 bis 250.000 US-Dollar reichen.

Renommierte Analysten bleiben trotz Korrektur bullish

Matt Hougan, Chief Investment Officer bei Bitwise, spricht davon, dass Bitcoin bald auf 218.000 US-Dollar steigen könnte. Seine Prognose basiert auf der Annahme, dass Bitcoin im Jahr 2029 einen Wert von einer Million US-Dollar erreichen dürfte. Wenn man diese Wertentwicklung auf 2025 abdiskontiert, ergibt sich ein Wert von etwa 218.000 US-Dollar.

"Wenn man in solchen Rücksetzern investiert blieb oder sogar nachgekauft hat, war das historisch gesehen eine sehr gute Strategie", erklärt Hougan. "Im Durchschnitt stieg Bitcoin im Jahr nach einem solchen Einbruch um beeindruckende 190 Prozent - und schlug damit alle anderen Anlageklassen." Diese Einschätzung wird von weiteren Marktbeobachtern geteilt, die trotz der aktuellen Schwächephase positiv gestimmt bleiben.

Bitcoin Bull Presale als attraktive Investmentmöglichkeit

Das Bitcoin Bull Projekt könnte überproportional von einem Kursanstieg bei BTC profitieren. Es handelt sich um das erste Projekt, das seine Nutzer mit echten Bitcoins belohnt und auf dem Weg zum Anstieg auf 250.000 US-Dollar begleitet. Der Coin weist einige einzigartige Spezifikationen auf, die ihn besonders für langfristige Halter interessant machen.

Halter von Bitcoin Bull profitieren von dem Anstieg des Bitcoin dadurch, dass es bei jedem Kurssprung um 25.000 US-Dollar einen Token Burn gibt, der den Anteil der einzelnen Anleger am Gesamtprojekt erhöht und das Angebot reduziert. Gleichzeitig winken Airdrops in Form echter Bitcoins, sollte der Kurs die Marken von 150.000 US-Dollar, 200.000 US-Dollar und 250.000 US-Dollar erreichen. Zusätzlich bietet das Projekt Anlegern attraktive Staking-Rewards von 101 Prozent pro Jahr für zwei Jahre.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.