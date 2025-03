Produktpalette, Partnerprogramm und Team von ExaGrid bei "The Storries XXII" in 15 Kategorien nominiert

ExaGrid, die branchenweit einzige Tiered-Backup-Speicherlösung mit Retention Time-Lock, die eine nicht netzwerkfähige Schicht (die eine abgestufte Luftblase schafft), verzögerte Löschungen und Unveränderlichkeit für die Ransomware-Wiederherstellung umfasst, gab heute bekannt, dass es bei den 22.jährlichen Storage Awards in 15 Kategorien nominiert wurde.

ExaGrid ist Finalist in den folgenden Kategorien:

Speicherinnovator des Jahres

Unternehmen des Jahres für unveränderlichen Speicher

Champion der Speicherbranche Commercial

Champion der Speicherbranche Marketing

Award für Channel-Exzellenz

Unternehmen des Jahres für cyber-resilienten Speicher

Ransomware-Produkt des Jahres

Unternehmen des Jahres für Datenschutz

Anbieter des Jahres für Unternehmens-Backup-Hardware

Anbieter des Jahres für Objektspeicher

Unternehmen des Jahres für Speicheroptimierung

Anbieter des Jahres für Kapazitätsspeicher

Channel-Partner-Programm

Speicherprodukt des Jahres

Speicherunternehmen des Jahres

Die Abstimmung zur Festlegung der Gewinner in den einzelnen Kategorien endet am 23. Mai 2025. Die Gewinner der diesjährigen Awards werden bei der Preisverleihung "The Storries XXII" am 5. Juni 2025 in London bekannt gegeben.

"Wir danken den Storage Awards für die Würdigung unserer Tiered-Backup-Speicherlösung und ihrer umfassenden Sicherheitsfunktionen und Ransomware-Wiederherstellung sowie unseres innovativen Wiederverkäufer-Partnerprogramms und der einzelnen Mitglieder des ExaGrid-Teams", sagte Bill Andrews, President und CEO von ExaGrid. "Es ist eine Ehre, in so vielen Kategorien nominiert zu sein, und wir freuen uns auf die "The Storries XXII"-Preisverleihung im Juni."

Über ExaGrid

ExaGrid bietet Tiered Backup Storage mit einer einzigartigen Disk-Cache-Landungszone, einem Speicher für die langfristige Aufbewahrung, einer Scale-Out-Architektur und umfassenden Sicherheitsfunktionen. Die Landungszone von ExaGrid sorgt für schnellste Backups, Wiederherstellungen und sofortige VM-Wiederherstellungen. Die Speicherebene bietet die niedrigsten Kosten für die Langzeitaufbewahrung. Die Scale-Out-Architektur von ExaGrid umfasst vollständige Appliances und gewährleistet ein Backup-Fenster mit fester Länge, wenn die Daten wachsen, wodurch teure Upgrades und geplante Produktveralterung vermieden werden. ExaGrid bietet den einzigen zweistufigen Backup-Storage-Ansatz mit einer netzunabhängigen Ebene (Tiered Air Gap), verzögerten Löschvorgängen und unveränderlichen Objekten zur Wiederherstellung vor Ransomware-Angriffen.

ExaGrid beschäftigt Vertriebs- und Systemingenieure in den folgenden Ländern: Argentinien, Australien, Benelux, Brasilien, Kanada, Chile, GUS, Kolumbien, Tschechische Republik, Frankreich, Deutschland, Hongkong, Indien, Israel, Italien, Japan, Mexiko, Nordische Länder, Polen, Portugal, Katar, Saudi-Arabien, Singapur, Südafrika, Südkorea, Spanien, Türkei, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich, USA und weitere Regionen.

Besuchen Sie uns auf exagrid.com, oder vernetzen Sie sich mit uns auf LinkedIn. Lesen Sie, was unsere Kunden über ihre eigenen Erfahrungen mit ExaGrid zu sagen haben, und erfahren Sie in unseren Kundenberichten, warum sie jetzt deutlich weniger Zeit mit Backup-Speicherung verbringen. ExaGrid ist stolz auf seinen NPS-Score von +81!

ExaGrid ist eine eingetragene Marke von ExaGrid Systems, Inc. Alle anderen genannten Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.

