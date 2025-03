Celsius - CELH: extrem heißes Setup bei der Energydrink-Aktie!

Breakout-Setup mit Mega-CRV!

Übernahme von Alani Nutrition abgeschlossen!

Celsius (CELH) - ISIN US15118V2079

Rückblick: Nach einem starken Kursverrfall gab es im Februar eine Bodenbildung bei der Celsius-Aktie. Auf der Oberseite gibt es bei 36 USD es eine markante Widerstandslinie mit etlichen Kontakten.

Celsius-Aktie: Chart vom 27.03.2025, Kürzel: CELH Kurs: 35.17 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Obwohl der Abstand zum 50er-EMA schon beträchtlich, halten wir einen Ausbruch übrer die Widerstandslinie jederzeit für möglich. Eine Rückkehr zum Pivot-Hoch vom 22. Mai 2024 wäre denkbar.

Mögliches bärisches Szenario

Mit der 1.8-Milliarden-Übernahme ist Celsius zum Erfolg verdammt. Falls die Integration von Marken und Mitarbetern nicht gelingen sollte, könnten Anleger schnell das Interesse verlieren. Für diesen Fall sollten wir den Trade - zum Beispiel unter den letzten drei Tageskerzen - absichern. Ein Nachziehen des Stop Loss per Trailing Stopp wäre zu empfehlen. Das auffallend hohe Tagesvolumen bei fallenden Kursen am 21. Februar spricht auch für die bärische Variante.

Meinung:

Celsius hat eine richtungsweisende Übernahmevereinbarung mit Alani Nutrition abgeschlossen. Die Akquisition, die einen Gesamtwert von 1.8 Milliarden USD hat, soll durch eine Kombination von Bargeld und Aktientransfer finanziert werden. Laut Unternehmensangaben zielt die Transaktion darauf ab, zwei wachstumsstarke Marken im US-amerikanischen Energydrinksegment zu vereinen. Das Unternehmen sieht großes Potenzial in der Schaffung einer führenden Lifestyle-Plattform, die auf funktionale und gesündere Getränkealternativen ausgerichtet ist. Besonders vielversprechend erscheint die Positionierung, um von der zunehmenden Verbrauchernachfrage nach zuckerfreien Produkten zu profitieren. Die Finanzmärkte zeigten sich heute optimistisch nach der Veröffentlichung der Geschäftsergebnisse von Celsius. Obwohl der Umsatz im vierten Quartal 2024 mit 332.2 Millionen USD unter dem Vorjahreswert von 347.4 Millionen USD lag, überraschte das Unternehmen positiv. Die Erwartungen der Analysten wurden deutlich übertroffen. Während Experten mit einem stärkeren Umsatzrückgang gerechnet hatten, präsentierte Celsius robustere Zahlen. Besonders beeindruckend war die Ertragssituation: Das Ergebnis je Aktie belief sich auf 14 Cents und übertraf damit den erwarteten Marktkonsens von elf Cents. Diese unverhofft starken Ergebnisse lösten eine positive Reaktion an den Finanzmärkten aus und stärkten das Vertrauen der Investoren in das Unternehmen. Aus fundamentaler Sicht ist das Unternehmen auf einem guten Weg, der Chart hingegen ist mit Blick auf das Chance-Risiko-Verhältnis einfach bombig!

Marktkapitalisierung: 8.26 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 321.29 Mio. USD

Meine Meinung zu Celsius ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.finanzen.ch/nachrichten/aktien/celsius-aktie-hebt-ab-umsatzrekord-gewinnsprung-und-milliardendeal-treiben-an-1034390192

Veröffentlichungsdatum: 27.03.2025

Autor: Thomas Canali

