Dynacor Group Inc. (TSX: DNG) ("Dynacor" oder "Unternehmen") hat heute seine Finanz- und Betriebsergebnisse1 für das am 31. Dezember 2024 endende Jahr vorgelegt.

Highlights 2024

Rekordumsatz, EBITDA, Nettoertrag, betrieblicher Cashflow und Cash-Bruttobetriebsmarge: Umsatz von 284,4 Mio. USD, Steigerung von 13,7 gegenüber 2023, am oberen Ende der Prognose von 265 bis 285 Mio. USD EBITDA 2 von 29,5 Mio. USD, Steigerung von 15,7 gegenüber 2023 Nettoertrag von 16,9 Mio. USD, Steigerung von 11,9 gegenüber 2023, übertrifft die Prognose von 12 bis 15 Mio. USD Betrieblicher Cashflow vor Änderungen der Betriebskapitalposten in Höhe von 21,0 Mio. USD, Steigerung von 12,9 gegenüber 2023 Zahlungswirksame Bruttobetriebsmarge von 327 USD je verkaufte Unze AuEq 3 , verglichen mit 257 USD im Jahr 2023

Neuer Rekord bei verarbeiteten Erzen: 175.872 verarbeitete Tonnen (481 Tagestonnen) Erz, verglichen mit 170.668 Tonnen im Jahr 2023 (468 Tagestonnen)

Goldproduktion von 117.552 Unzen AuEq , verglichen mit 130.001 Unzen AuEq im Jahr 2023

, verglichen mit 130.001 Unzen AuEq im Jahr 2023 Starke Produktion von über 167.700 Tonnen Erz Lagerbestand von fast 12.000 Tonnen Erz zum Jahresende

Lagerbestand von fast 12.000 Tonnen Erz zum Jahresende Solide Finanzlage mit Zahlungsmitteln und kurzfristigen Investitionen in Höhe von 25,8 Mio. USD zum Jahresende 2024 gegenüber 22,5 Mio. USD zum Jahresende 2023

mit Zahlungsmitteln und kurzfristigen Investitionen in Höhe von 25,8 Mio. USD zum Jahresende 2024 gegenüber 22,5 Mio. USD zum Jahresende 2023 Fortschritte bei internationalen Expansionsplänen: Senegal: Erwerb eines Unternehmen mit Bergbaukonzession und Erstellung von Umweltverträglichkeitsbericht Elfenbeinküste und Ghana: Treffen mit hochrangigen Ministern, Zulieferern und Bergbau-Kooperativen bei Entnahme geologischer Proben Peru und Kanada: Anpassung der Personalstruktur und Ernennung eines Managements mit afrikanischer Expertise

Fortsetzung des Aktienrückkaufprogramms durch Rückkauf von 1.244.800 Stammaktien für 4,0 Mio. USD (5,4 Mio. CAD)

durch Rückkauf von 1.244.800 Stammaktien für 4,0 Mio. USD (5,4 Mio. CAD) Steigerung der monatlichen Dividenden von 0,14 CAD je Aktie pro Jahr, ein Plus von 16,7 seit 2023

von 0,14 CAD je Aktie pro Jahr, ein Plus von 16,7 seit 2023 Stärkung der Umweltschutzmaßnahmen durch Zertifizierung der Anlage Veta Dorada laut Internationalem Cyanid-Management-Kodex

durch Zertifizierung der Anlage Veta Dorada laut Internationalem Cyanid-Management-Kodex Beitrag zur Gesundheit und Bildung von Kleinbergbau-Gemeinschaften bei gleichzeitiger Unterstützung der Umwelt durch Wiederaufforstungs- und Aufräumaktionen vor Ort

bei gleichzeitiger Unterstützung der Umwelt durch Wiederaufforstungs- und Aufräumaktionen vor Ort Platzierung im TSX30 2024, einer jährlichen Bewertung der 30 erfolgreichsten Unternehmen an der TSX, mit einer dreijährigen Steigerung des Aktienwerts um 136

1 Alle Beträge in US-Dollar, sofern nicht anders angegeben. Alle prozentualen Veränderungen werden aus gerundeten Zahlen berechnet. Bei einigen Additionen können Rundungsfehler bestehen. 2 EBITDA: Das "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen" ist eine Nicht-IFRS-Finanzkennzahl, für die keine Standarddefinition gemäß den IFRS-Rechnungslegungsstandards existiert. Daher besteht die Möglichkeit, dass diese Kennzahl nicht mit einer ähnlich lautenden Kennzahl eines anderen Unternehmens vergleichbar ist. Das Unternehmen verwendet diese Nicht-IFRS-Kennzahl als Indikator für die durch den Geschäftsbetrieb erwirtschafteten Zahlungsmittel. Sie hilft Investoren, die Rentabilität des Unternehmens mit anderen zu vergleichen, indem die Auswirkungen der unterschiedlichen Vermögensbasis, unterschiedlicher Steuerstrukturen und unterschiedlicher Kapitalstrukturen ausgeblendet werden. Das EBITDA wird auf S. 16 der MD&A berechnet. Siehe Abschnitt 15, "Non-IFRS Measures" (Nicht-IFRS-Kennzahlen), der MD&A des Unternehmens für das am 31. Dezember 2024 endende Jahr. 3 Die zahlungswirksame Bruttobetriebsmarge je Unze AuEq ist in US-Dollar ausgewiesen und wird berechnet, indem die durchschnittlichen Förderkosten je Unze AuEq vom durchschnittlichen Verkaufspreis je Unze AuEq abgezogen werden. Hierbei handelt sich um eine Nicht-IFRS-Finanzkennzahl, für die keine Standarddefinition nach den IFRS-Rechnungslegungsstandards existiert. Daher besteht die Möglichkeit, dass diese Kennzahl nicht mit einer ähnlich lautenden Kennzahl eines anderen Unternehmens vergleichbar ist. Siehe "Non-IFRS Measures" in Abschnitt 15 der MD&A des Unternehmens.

Bisherige Entwicklung und Ausblick für 2025

Erfolgreicher Abschluss eines öffentlichen Zeichnungsangebots in Höhe von 22,1 Mio. USD (31,6 Mio. CAD) im Februar 2025

Umsätze in Höhe von 51,2 Mio. US-Dollar in den ersten beiden Monaten des Jahres 2025

Erste Prognosen: Umsatz zwischen 345 und 375 Mio. USD Nettoertrag zwischen 14 und 17 Mio. USD Produktion zwischen 120.000 und 130.000 Unzen AuEq Investitionsausgaben von bis zu 15 Mio. USD in Peru und Afrika Sonstige Projektausgaben in Höhe von 3 Mio. USD im Rahmen des Wachstumsplans 2025



Die erste Prognose klammert laufende Investitionsausgaben für andere Projekte und Geschäftsmöglichkeiten in Lateinamerika und Afrika aus. Weitere Informationen zu den Aussagen finden Sie in den MD&A für das am 31. Dezember 2024 endende Jahr.

Bisher liegt das Unternehmen im Jahr 2025 im Rahmen seiner Prognosen.

"2024 war ein Jahr der Umsetzung. Wir sind unserem Ziel, die Erfolgsgeschichte von Veta Dorada international zu wiederholen, ein großes Stück nähergekommen", so Jean Martineau, President und CEO. "Die Initiativen im Jahr 2024 haben uns dazu befähigt, im ersten Quartal 2025 mehr als 20 Mio. USD an Finanzmitteln zu mobilisieren, unser vierzehntes Jahr in Folge mit Gewinn abzuschließen, die Voraussetzungen für eine Verdreifachung der Produktion zu schaffen und als eine der am besten performenden Aktien in Kanada anerkannt zu werden. Besonders stolz sind wir auf unsere Fortschritte bei der Nachhaltigkeit: die Einhaltung des Internationalen Cyanid-Management-Kodex, die Maßnahmen zur Dekarbonisierung unserer Betriebe in Peru und den Erhalt unseres ersten Sterns im Rahmen des Programms 'Carbon Footprint Peru'.

In das Jahr 2025 sind wir mit einer stabilen Finanzlage und einer gestärkten Pipeline gestartet, die ein erhebliches Wertschöpfungspotenzial für alle Beteiligten bietet. Zusammen mit unserem hoch motivierten Team sind wir gut aufgestellt, um auch in diesem Jahr des Aufbaus weiterhin hervorragende Leistungen zu erzielen."

Betriebsergebnisse im Überblick Drei Monate bis

31. Dezember Gesamtjahr bis

31. Dezember 2024 2023 2024 2023 Verarbeitete Menge (in Tonnen) 41.210 43.836 175.872 170.668 Tagestonnen 448 476 481 468 Produktion in Unzen AuEq 27.417 33.906 117.552 130.001

Im Jahr 2024 lief die Anlage in Chala weiterhin im Vollbetrieb. Für einen befristeten Zeitraum wurde die Anlage sogar mit einer höheren täglichen Verarbeitungsmenge getestet.

Die Produktion wurde durch die Lieferung von minderwertigerem Erz beeinträchtigt, vor allem aufgrund des steigenden Goldmarktpreises.

Financial Overview Drei Monate bis

31. Dezember Gesamtjahr bis

31. Dezember (in Tausend US-Dollar) 2024 2023 2024 2023 Umsatz 73.060 65.556 284.405 250.189 Umsatzkosten (66.748) (57.818) (248.608) (219.989) Bruttobetriebsmarge 6.312 7.738 35.797 30.200 Allgemeine Verwaltungskosten (2.434) (2.082) (8.305) (7.096) Ausgaben für sonstige Projekte (516) (396) (1.377) (1.005) Betriebsergebnis 3.362 5.260 26.115 22.099 Finanzerträge abzüglich -aufwendungen 253 207 846 750 Wechselkursgewinne (-verluste) (30) 55 (206) 98 Ertrag vor Ertragssteuern 3.585 5.522 26.755 22.947 Laufender Ertragssteueraufwand (1.813) (2.166) (9.990) (8.311) Latente Ertragssteuererstattung (-belastung) (48) 222 112 432 Nettoertrag und Gesamtergebnis 1.724 3.578 16.877 15.068 Ergebnis je Aktie Unverwässert $0,05 $0,09 $0,46 $0,39 Verwässert $0,04 $0,09 $0,45 $0,39

Ergebnisse des Gesamtjahres 2024

Im Jahr 2024 stieg der Goldpreis von etwa 2.000 USD/Unze im Januar auf etwa 2.600 USD/Unze im Dezember. Zusammen mit der höheren verarbeiteten Tonnage hatte dies positive Auswirkungen auf die Finanzperformance des Gesamtjahres 2024.

Der Gesamtumsatz belief sich auf 284,4 Mio. USD gegenüber 250,2 Mio. USD im Jahr 2023. Der Anstieg um 34,2 Mio. USD ist auf einen höheren durchschnittlichen Goldpreis (+53,8 Mio. USD) zurückzuführen, der teilweise durch geringere Mengen verkaufter Goldunzen (-19,6 Mio. USD) infolge der Verarbeitung von Erzen mit geringerem Erzgehalt ausgeglichen wurde.

Die Bruttobetriebsmarge für 2024 belief sich auf 35,8 Mio. USD (12,6 des Umsatzes), verglichen mit 30,2 Mio. USD (12,1 des Umsatzes) im Jahr 2023. Im Jahr 2024 wurde die Bruttobetriebsmarge durch höhere Umsätze und die insgesamt positive Entwicklung der Goldmarktpreise bis zum vierten Quartal positiv beeinflusst.

Die allgemeinen Verwaltungskosten betrugen 8,3 Mio. USD im Jahr 2024 gegenüber 7,1 Mio. USD im Jahr 2023. Dieser Anstieg ist hauptsächlich auf die Verstärkung des Managementteams zur Umsetzung des Wachstumsplans und die gestiegenen Gehälter zurückzuführen.

Die "Ausgaben für sonstige Projekte" entsprechen den Aufwendungen des Unternehmens, um ihr einzigartiges Geschäftsmodell innerhalb derselben oder in andere Gerichtsbarkeiten zu duplizieren.

Im Jahr 2024 wurde außerdem ein Ertragssteueraufwand in Höhe von 9,9 Mio. USD verbucht. Dieser Betrag beinhaltet 0,6 Mio. USD an Quellensteuer, die auf von der Tochtergesellschaft erhaltene Dividenden entrichtet wurden, sowie 0,6 Mio. USD an nicht genutzten Steuerverlusten, für die keine latenten Steuern ausgewiesen wurden. Im Berichtszeitraum wird das zu versteuernde Einkommen wird außerdem durch die Schwankungen des peruanischen Sol gegenüber dem US-Dollar beeinflusst, der funktionalen Währung des Unternehmens. Künftige Schwankungen werden sich positiv oder negativ auf die laufenden und latenten Steuern zum Ende jedes Zeitraums auswirken.

Ergebnisse des vierten Quartals 2024

Im vierten Quartal 2024 blieb der Goldpreis insgesamt stabil, während er im vierten Quartal 2023 gestiegen war. Dies hatte positive Auswirkungen auf die Finanzergebnisse des vierten Quartals 2023.

Der Gesamtumsatz belief sich auf 73,1 Mio. USD gegenüber 65,6 Mio. USD im vierten Quartal 2023. Der Anstieg um 7,5 Mio. USD geht auf einen höheren durchschnittlichen Goldpreis (+18,6 Mio. USD) zurück, der zum Teil durch geringere Mengen verkaufter Goldunzen (-11,1 Mio. USD) aufgrund der geringeren Qualität des verarbeiteten Erzes ausgeglichen wurde.

Die laufende und latente Steuerbelastung für das vierte Quartal 2024 wurde negativ beeinflusst durch die Schwankungen des peruanischen Sol gegenüber dem US-Dollar als funktionale Währung des Unternehmens.

Cashflows, Betriebskapital und Liquidität im Überblick Drei Monate bis

31. Dezember Gesamtjahr bis

31. Dezember (in Tausend US-Dollar) 2024 2023 2024 2023 Betriebliche Tätigkeit Nettoertrag bereinigt um nicht zahlungswirksame Posten 2.817 4.416 20.961 18.571 Veränderung beim Betriebskapital (16.294) (10.982) (4.826) (8.963) Zahlungsmittelzufluss/(-abfluss) der laufenden Geschäftstätigkeit, netto (13.477) (6.566) 16.135 9.608 Investitionstätigkeiten Erwerb von Immobilien, Werksanlagen, Ausrüstungen und Sonstigem (1.535) (716) (5.157) (6.450) Kurzfristige Investitionen (5.999) (5.999) Zahlungsmittelabfluss durch Investitionstätigkeiten (7.534) (716) (11.156) (6.450) Rückkauf von Stammaktien (141) (2.418) (3.970) (2.891) Rückkauf von Stammaktien (141) (2.418) (3.970) (2.891) Dividenden (921) (831) (3.762) (3.399) Sonstige 33 9 176 10 Zahlungsmittelzufluss/(-abfluss) durch Finanzierungstätigkeiten, netto (1.029) (3.240) (7.556) (6.280) Veränderung des Zahlungsmittelbestandes im Berichtszeitraum (22.040) (10.522) (2.577) (3.122) Auswirkungen von Wechselkursänderungen auf Zahlungsmittel (93) 1 (85) 8 Zahlungsmittel zu Beginn des Berichtszeitraums 41.952 33.002 22.481 25.595 Zahlungsmittel zum Ende des Berichtszeitraums 19.819 22.481 19.819 22.481

Investitionstätigkeiten

Im Jahr 2024 tätigte Dynacor Investitionsausgaben in Höhe von 5,2 Mio. USD, darunter 1,8 Mio. USD zur Erweiterung der Kapazität des Absetzbeckens. Sonstige Kapitalaufwendungen betrafen die Erweiterung der Produktionsanlagen und den Kauf von Schienenfahrzeugen. Sämtliche Investitionen wurden mithilfe von intern generierten Cashflows finanziert.

Die Investitionstätigkeiten schließen auch kurzfristige Investitionen in Höhe von 6,0 Mio. USD ein (marktgängige Wertpapiere mit einer Anlagedauer von mehr als 90 Tagen, die jederzeit ohne Vertragsstrafen zurückgezahlt werden können).

Finanzierungstätigkeiten

Im Jahr 2024 wurden monatliche Dividenden in Höhe von 0,01167 CAD gezahlt, d. h. insgesamt 0,14 CAD je Aktie. Dies entsprach einer Auszahlung von insgesamt 3,8 Mio. USD (5,2 Mio. CAD). Im Jahr 2023 wurden monatliche Dividenden in Höhe von 0,01 CAD bzw. insgesamt 0,12 CAD je Aktie gezahlt, bei einem ausgeschütteten Gesamtbetrag von 3,4 Mio. USD (4,6 Mio. CAD).

Im Jahr 2024 wurden 1.244.800 Stammaktien im Rahmen des normalen Aktienrückkaufprogramms des Unternehmens für einen Gesamtbetrag von 4,0 Mio. USD (5,4 Mio. CAD) in Zahlungsmitteln zurückgekauft (im Jahr 2023 wurden 1.127.397 Aktien für einen Gesamtbetrag von 2,9 Mio. USD [3,9 Mio. CAD] zurückgekauft).

Betriebskapital und Liquidität

Zum 31. Dezember 2024 belief sich das Betriebskapital des Unternehmens auf 58,9 Mio. USD, einschließlich von 25,8 Mio. USD in bar sowie kurzfristigen Investitionen (50,8 Mio. USD, einschließlich 22,5 Mio. USD in bar zum 31. Dezember 2023).

Konsolidierte Bilanz

Zum 31. Dezember 2024 belief sich die Summe der Vermögenswerte auf 125,3 Mio. USD (111,8 Mio. USD zum 31. Dezember 2023). Die größten Abweichungen seit dem Jahresende 2023 sind auf den deutlichen Anstieg der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen zurückzuführen (Umsatzsteuer wird hauptsächlich nach dem Jahresende eingezogen).

(in Tausend US-Dollar) Zum

31. Dezember Zum

31. Dezember 2024 2023 Zahlungsmittel 19.819 22.481 Kurzfristige Investitionen 5.999 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 23.747 13.328 Lagerbestände 29.376 31.925 Vorauszahlungen und Sonstiges 361 277 Immobilien, Werksanlagen, Ausrüstungen und Sonstiges 26.160 24.590 Nutzungsrechte 1.070 613 Vermögenswerte für Exploration und Evaluierung 18.570 18.566 Sonstiges Anlagevermögen 159 Gesamtvermögen 125.261 111.780 Lieferanten- und sonstige Verbindlichkeiten 18.185 15.357 Verpflichtungen durch Stilllegung von Vermögenswerten 3.732 3.724 Laufende Steuerverbindlichkeiten 2.125 1.799 Latente Steuerverbindlichkeiten 565 677 Leasingverbindlichkeiten 1.108 636 Verbindlichkeiten aus dem Aktienplan 389 Eigenkapital 99.157 89.587 Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital 125.261 111.780

Über Dynacor

Die Dynacor Group ist ein Unternehmen im Bereich der industriellen Erzverarbeitung, das sich auf die Produktion von Gold aus dem Kleinbergbau spezialisiert hat. Seit seiner Gründung im Jahr 1996 ist Dynacor Wegbereiter einer verantwortungsvollen Mineralversorgungskette mit strengen Rückverfolgbarkeits- und Prüfungsstandards für die schnell wachsende handwerkliche Bergbauindustrie. Durch die Fokussierung auf voll- und teilformalisierte Bergleute bietet das kanadische Unternehmen einen Win-win-Ansatz für Regierungen und Bergleute rund um die Welt. Dynacor betreibt den Veta Dorada-Standort und besitzt ein Goldfördergrundstück in Peru. Das Unternehmen strebt eine Expansion nach Westafrika und innerhalb Lateinamerikas an.

Die Prämie, die von Luxusjuwelieren für Dynacors PX Impact® Gold gezahlt wird, geht an die Fidamar Foundation, eine NGO, die hauptsächlich in Gesundheits- und Bildungsprojekte für handwerkliche Bergbaugemeinschaften in Peru investiert. Besuchen Sie www.dynacor.com für weitere Informationen.

Zukunftsgerichtete Aussage

Bestimmte Aussagen dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtet und enthalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und sonstige Faktoren, durch die die tatsächlichen Ergebnisse und Leistungen von Dynacor oder der Branche wesentlich von den Ergebnissen und Leistungen abweichen können, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit erwähnt werden. Diese Aussagen beruhen auf der derzeitigen Einschätzung des Managements im Hinblick auf zukünftige Ereignisse und Geschäftsergebnisse am Datum dieser Pressemitteilung.

