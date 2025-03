Osnabrück (ots) -Der niedersächsische FDP-Landeschef Konstantin Kuhle wünscht sich seinen niedersächsischen Parteifreund Christian Dürr als neuen FDP-Bundesvorsitzenden. "Ich werde ihn gerne dabei unterstützen, die Partei als Bundesvorsitzender neu aufzustellen", sagte Kuhle im Interview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung (NOZ).Kuhle wolle sich ebenfalls weiterhin für die FDP engagieren: "Ich selbst bleibe im Ehrenamt Landesvorsitzender und werde wieder für den Bundesvorstand kandidieren", so Kuhle gegenüber der NOZ.Im Interview forderte Kuhle auch eine breitere inhaltliche Aufstellung der Liberalen. "Ich glaube schon, dass ein sehr großer Teil der Bürger die FDP aktuell sehr stark mit dem Thema Schuldenbremse verbindet." Das sei zwar ein "Alleinstellungsmerkmal, das die FDP sich auch weiter bewahren sollte", sagte Kuhle, warnte aber: "Liberale Politik ist mehr als die Verteidigung der Schuldenbremse."Es sei falsch, "nur darauf zu setzen, enttäuschte Wähler anderer Parteien einzusammeln", sagte Kuhle der NOZ. "Wir müssen uns auch um diejenigen kümmern, die sich in der FDP oder auch in der Kommunikation der FDP nicht wiedererkannt haben." Dann werde die FDP in vier Jahren nicht um den Einzug in den Bundestag zittern müssen.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/6000552