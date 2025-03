Das innovationsgetriebene Unternehmen entwickelt mit seiner proprietären RapidSX-Methode neue Lösungen für die heimische Rohstoffverarbeitung kritischer Mineralien.

Ucore Rare Metals gestaltet aktiv die nordamerikanische Landschaft für Seltene Erden (REE) neu. Mit seiner geschützten RapidSX-Technologie strebt das Unternehmen an, eine inländische Lieferkette für diese kritischen Mineralien aufzubauen, die Abhängigkeit von ausländischen Quellen zu verringern und die nationale Sicherheit zu verbessern. Der Aktienkurs schloss gestern bei 0,62 € und verzeichnet eine beachtliche 30-Tage-Performance von +28,40%, liegt jedoch noch deutlich unter seinem 52-Wochen-Hoch von 0,84 €.

Am 21. März 2025 begrüßte Ucore die Durchführungsmaßnahmen des Weißen Hauses zur Stärkung der Produktion kritischer Mineralien. Das Unternehmen betonte, dass seine Seltene-Erden-Raffinerie in Louisiana strategisch mit den US-Zielen zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit der Lieferkette übereinstimmt. Ende Februar 2025 schloss Ucore eine Privatplatzierungsfinanzierung ab und sicherte sich zusätzliches Kapital zur Förderung seiner Projekte.

Im Januar 2025 erhielt das Unternehmen Fördermittel aus dem Ontario Critical Minerals Innovation Fund. Diese Investition unterstützt die Kommerzialisierung seiner RapidSX-Technologie in der Anlage des Unternehmens in Kingston, Ontario. Ucore treibt die Kommerzialisierung dieser fortschrittlichen Lösung für die Trennung und Veredelung von schweren und leichten Seltenen Erden energisch voran.

Technologische und strategische Entwicklungen

Das Unternehmen hat eine 52-stufige RapidSX-Demonstrationsanlage in Kingston errichtet und betreibt diese mit dem Ziel, Chinas Dominanz in der REE-Lieferkette zu durchbrechen. Die Technologie könnte einen entscheidenden Vorteil bei der Verarbeitung dieser strategisch wichtigen Materialien darstellen, was sich im positiven Kurstrend widerspiegelt - der Kurs liegt 25,27% über dem 200-Tage-Durchschnitt von 0,50 €.

Gleichzeitig treibt Ucore die Pläne für seinen Strategic Metals Complex (SMC) in Louisiana voran. Die Produktion soll von 2.000 Tonnen pro Jahr im vierten Quartal 2025 auf über 5.000 Tonnen bis 2026 gesteigert werden. Zu aktuellen Marktpreisen entspricht dies einer potenziellen Umsatzmöglichkeit von rund 500 Millionen Dollar, was erhebliche Auswirkungen auf den Markt für Seltene Erden haben würde.

Die jüngsten Finanzierungsbemühungen und die staatliche Unterstützung positionieren Ucore für substanzielles Wachstum. Die geplante Skalierung des Louisiana SMC und die fortschreitende Kommerzialisierung der RapidSX-Technologie dürften die Marktpräsenz und die finanzielle Leistung von Ucore in den kommenden Jahren deutlich verbessern. Die hohe Volatilität der Aktie von 108,21% auf 30-Tage-Basis spiegelt sowohl die Chancen als auch die Risiken dieses ambitionierten Vorhabens wider.

