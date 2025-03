Der Bitcoin-Mining-Spezialist plant die Übernahme von GEM Mining, erweitert seine Kapazitäten und begrüßt neuen CEO Justin Nolan trotz anhaltender Finanzherausforderungen.

Argo Blockchain verfolgt aktiv Strategien zur Verbesserung seiner Marktposition nach einer Reihe von Führungs- und betrieblichen Veränderungen. Die Aktie schloss am Donnerstag bei 0,04 Euro und verzeichnete einen Anstieg von 9,09% innerhalb der letzten sieben Tage, steht jedoch mit einem Minus von 78,19% im Jahresvergleich weiterhin unter erheblichem Druck.

Am 26. März 2025 gab Argo Blockchain bekannt, unverbindliche Vereinbarungen zur Übernahme von Vermögenswerten von GEM Mining für bis zu 21,7 Millionen Dollar in Argo-Aktien getroffen zu haben. Diese Akquisition soll 2,4 Exahash an Mining-Leistung zu Argos Betrieb hinzufügen und potenziell die Bitcoin-Produktionskapazitäten des Unternehmens verdoppeln. Der Deal umfasst zudem eine 10-Millionen-Dollar-Investition von GEMs institutionellen Anlegern, wobei der Aktienkurs für die erste Zahlung auf 3,4 Pence festgelegt wurde, basierend auf dem volumengewichteten Durchschnittspreis der letzten 20 Tage zum 25. März 2025.

Zwei Tage zuvor, am 24. März 2025, ernannte Argo Blockchain Justin Nolan zum Chief Executive Officer und Direktor. Nolan bringt Erfahrung aus seiner Tätigkeit als Präsident von Arkon Energy mit und war zuvor als Chief Growth Officer bei Argo tätig, wo er maßgeblich an der Entwicklung des Helios-Projekts beteiligt war. Er ersetzt Thomas Chippas, der im Januar 2025 nach einer herausfordernden Phase zurücktrat, in der das Unternehmen zwar einen Konkurs abwenden konnte, aber mit der Profitabilität kämpfte.

Betriebliche Erweiterungen und Umstrukturierungen

Ende Februar 2025 erweiterte Argo Blockchain seine Hosting-Vereinbarung mit Merkle Standard und erhöhte die Anzahl der S19J Pro-Miner am Standort Memphis, Tennessee, auf 9.315 Einheiten, gegenüber den zuvor gemeldeten 8.113 im Februar 2025. Zusätzliche 4.000 S19J Pro-Miner werden in Merkles Anlage in Washington State untergebracht, und 2.500 Einheiten sollen in Argos Werk in Baie Comeau, Quebec, installiert werden. Das Unternehmen stimmte auch dem Verkauf von 2.000 S19J Pro-Minern für etwa 550.000 Dollar zu. Bis Ende April 2025 erwartet Argo, dass 69% der etwa 23.000 Miner, die zuvor bei Helios betrieben wurden, einsatzbereit sein werden.

Laut dem jüngsten Finanzbericht für das dritte Quartal 2024 stand Argo Blockchain vor mehreren Herausforderungen, darunter ein Umsatzrückgang um 30%, eine tägliche Mining-Ausbeute von nur 1,3 BTC, ein Rückgang der Mining-Margen von 58% auf 8% und ein Nettoverlust von 6,3 Millionen Dollar. Trotz dieser Rückschläge äußerte sich CEO Justin Nolan optimistisch und erklärte, dass "Argo über ein starkes Fundament verfügt" und er "Licht am Ende des Tunnels" sehe.

Die RSI-Kennzahl von 80,8 deutet auf eine kurzfristige Überkauftheit der Aktie hin, während die hohe annualisierte Volatilität von 123,75% die anhaltenden Marktunsicherheiten widerspiegelt. Mit einem Abstand von -55,80% zum 200-Tage-Durchschnitt und einem Kursniveau, das sich nur knapp über dem 52-Wochen-Tief bewegt, bleibt die Bewertung trotz der jüngsten Erholungstendenzen unter erheblichem Druck.

Argo Blockchain bleibt seinem Engagement für nachhaltiges Kryptowährungs-Mining treu und nutzt vorwiegend erneuerbare Energiequellen. Die globalen Betriebe des Unternehmens umfassen Mining-Anlagen in Quebec und Büros in Nordamerika und Großbritannien. Die jüngsten strategischen Initiativen, einschließlich Akquisitionen, Führungswechsel und betrieblicher Erweiterungen, unterstreichen Argos Fokus auf profitables Wachstum und die Stärkung seiner Position in der wettbewerbsintensiven Kryptowährungs-Mining-Branche.

