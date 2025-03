Die BB Biotech AG kämpft aktuell mit einem erheblichen Wertverlust. Die Aktie notiert bei 31,85 CHF und hat innerhalb der letzten Woche einen Rückgang von 8,08% verzeichnet. Im Monatsvergleich fällt der Verlust mit 13,57% noch deutlicher aus. Seit Jahresbeginn summiert sich das Minus auf 13,10% - besonders alarmierend erscheint jedoch der Kursverlust von knapp 30% im 12-Monats-Vergleich.

Die Aktionäre der Schweizer Beteiligungsgesellschaft stimmten auf der ordentlichen Generalversammlung vom 19. März 2025 für die Ausschüttung einer Dividende von 1,80 CHF pro Aktie. Die Auszahlung erfolgte am 25. März 2025, wobei das Ex-Dividendendatum auf den 21. März 2025 fiel. Interessanterweise wurde an diesem Tag mit 31,50 CHF auch das 52-Wochen-Tief erreicht - ein Niveau, von dem sich der Kurs bisher kaum erholt hat. Mit nur 1,11% Abstand zum Jahrestief befindet sich die Aktie in einer kritischen Phase.

Technische Indikatoren deuten auf angespannte Marktsituation hin

Der deutliche Abstand zum 50-Tage-Durchschnitt von 37,09 CHF (-14,14%) sowie zum 200-Tage-Durchschnitt von 38,05 CHF (-16,29%) unterstreicht die anhaltende Schwächephase. Der RSI-Wert von 70,3 weist zudem auf eine überkaufte Marktsituation hin, während die annualisierte 30-Tage-Volatilität mit 39,50% auf erhöhte Kursschwankungen hindeutet.

Laut der aktuellen Trendauswertung vom 26. März 2025 wurde die BB Biotech-Aktie im BOTSI®-Advisor von Rang 141 auf Rang 135 hochgestuft. Diese Bewertung berücksichtigt verschiedene Performance-Kennzahlen und Marktindikatoren. Die leichte Verbesserung im Ranking steht jedoch im Kontrast zur tatsächlichen Kursentwicklung, die weiterhin unter Druck bleibt.

Im breiteren Marktkontext notierte der Schweizer Performance Index (SPI) am 27. März 2025 um 15:39 Uhr mit einem Minus von 0,28% bei 17.111,06 Punkten. Diese verhaltene Marktentwicklung konnte die aktuellen Probleme der BB Biotech-Aktie, die sich nun 30,08% unter ihrem 52-Wochen-Hoch vom 28. März 2024 befindet, nicht kompensieren.

