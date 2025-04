In der Pharma- und Biotech-Branche brodelt es. Schuld sind Stellenkürzungen bei der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA). Das könnte große Auswirkungen an der Börse haben. Stellenkürzungen bei der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) werfen in der Pharma- und Biotech-Branche ihre Schatten voraus. Berichten soll der Personalabbau bei der Behörde 3500 Mitarbeiter betreffen, was ungefähr 20 Prozent der Belegschaft betrifft. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...