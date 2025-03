Der Google-Mutterkonzern verzeichnet einen signifikanten Wertverlust seit Jahresbeginn, während das Unternehmen seine KI-Technologien ausbaut und Übernahmen plant.

Der Kurs der Alphabet-Aktie schloss am Donnerstag bei 150,06 Euro, was einem Tagesverlust von 2,55 Prozent entspricht. Damit liegt die Aktie des Google-Mutterkonzerns aktuell rund 24,5 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 198,84 Euro, das Anfang Februar erreicht wurde. Bemerkenswert ist zudem der deutliche Rückgang seit Jahresbeginn um 18,72 Prozent, während das Papier im Vergleich zum Vorjahr noch ein Plus von 7,72 Prozent aufweist.

Das Handelsvolumen überstieg mit 21,5 Millionen Aktien den 50-Tage-Durchschnitt von 19,9 Millionen. Der aktuelle Kurs liegt 12,31 Prozent unter dem 50-Tage-Durchschnitt und 8,18 Prozent unter dem 200-Tage-Durchschnitt, was auf eine anhaltende Schwächephase hindeutet.

John Kent Walker, Präsident für Global Affairs und Chief Legal Officer von Alphabet, verkaufte am selben Tag 11.764 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 166,84 Dollar pro Aktie, was einem Gesamtwert von etwa 1,96 Millionen Dollar entspricht. Die Transaktion erfolgte im Rahmen eines vorab festgelegten Handelsplans, der am 29. Mai 2024 beschlossen wurde. Nach diesem Verkauf hält Walker indirekt noch 49.037 Aktien über den Arete Trust, den er gemeinsam mit Diana Ruth Walsh verwaltet.

Strategische Entwicklungen und Herausforderungen

Alphabet treibt kontinuierlich seine KI-Initiativen voran und führte kürzlich KI-gestützte Verbesserungen für Gmail ein, die den Nutzern schnellere und effizientere E-Mail-Erfahrungen bieten sollen. Gleichzeitig steht die geplante 32-Milliarden-Dollar-Übernahme des Cybersicherheitsunternehmens Wiz unter behördlicher Prüfung. Der Anfang des Monats angekündigte Deal unterliegt der regulatorischen Genehmigung und würde bei erfolgreicher Umsetzung Alphabets Position im Bereich Cloud-Sicherheit und KI-gestützter Lösungen stärken.

CNBC-Analyst Jim Cramer riet kürzlich zur Vorsicht bezüglich der Alphabet-Aktie. Er äußerte Bedenken hinsichtlich möglicher Umsatzrückgänge bei Google Search und empfahl Investoren, angesichts der aktuellen Marktbedingungen einen Verkauf der Aktie in Betracht zu ziehen.

Institutionelle Anleger passen ihre Positionen bei Alphabet aktiv an. NEOS Investment Management LLC erhöhte seinen Anteil im vierten Quartal um 21,8 Prozent und besitzt nun 403.102 Aktien im Wert von etwa 76,77 Millionen Dollar. Ebenso erwarb Moment Partners LLC eine neue Beteiligung mit 3.458 Aktien im Wert von rund 659.000 Dollar.

Alphabet steht zudem vor möglichen rechtlichen Hürden, darunter Forderungen amerikanischer Regulierungsbehörden, den Chrome-Browser im Rahmen von Kartellverfahren abzustoßen. Obwohl eine solche Aufspaltung aufgrund historischer Präzedenzfälle als unwahrscheinlich gilt, trägt die Situation zu einer gewissen Unsicherheit bezüglich der zukünftigen Geschäftstätigkeit von Alphabet bei.

