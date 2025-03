BERLIN (dpa-AFX) - Eine Mehrheit der Wählerinnen und Wähler glaubt laut einer Umfrage nicht, dass die von Union, SPD und Grünen geplanten Milliardeninvestitionen in die Infrastruktur Verbesserungen für ihre Region bringen werden. In der Befragung des Meinungsforschungsinstituts YouGov für das "Süddeutsche Zeitung Dossier" erwarten 53 Prozent, dass sich das Sondervermögen "auf keinen Fall" (16 Prozent) oder "wahrscheinlich nicht" (37 Prozent) positiv auf die Lebensbedingungen auswirkt. Nur 4 Prozent glauben demnach "auf jeden Fall" und 29 Prozent "wahrscheinlich" an Verbesserungen. Die übrigen Befragten gaben "Weiß nicht" an. Die Ergebnisse sind den Angaben zufolge repräsentativ für alle Wahlberechtigten. Bundestag und Bundesrat hatten den Weg für ein Finanzpaket frei gemacht, mit dem über neue Schulden Milliardenbeträge in Verteidigung und Infrastruktur investiert werden können./mkk/DP/zb