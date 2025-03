Lyndsay Malchuk von Stockhouse traf Lewis Black, CEO von Almonty Industries (WKN: A1JSSD | ISIN: CA0203981034 | Ticker-Symbol: ALI), zum Interview - und was er zu berichten hatte, könnte den Blick vieler Investoren auf das Unternehmen grundlegend verändern. Almonty Industries gilt als einer der führenden Wolfram-Produzenten außerhalb Chinas - mit Projekten in Portugal, Spanien und bald auch Südkorea. Doch in den letzten Monaten hat sich das Unternehmen still und leise in eine neue Richtung bewegt: hinein in das Zentrum geopolitischer Spannungen. Wolfram ist ein kritischer Rohstoff für die Rüstungsindustrie - von Munition bis Panzerung - und wird zunehmend als strategische Ressource gesehen. Laut CEO Lewis Black ist Almonty "unfreiwillig zur Verteidigungsaktie geworden".

