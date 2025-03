Die Private-Equity-Gesellschaft erwirbt eigene Anteile im Millionenwert und verstärkt gleichzeitig Investitionen in Wachstumssektoren wie Industrieautomation und IT-Services.

Die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) verzeichnete gestern einen Schlusskurs von 24,75 Euro und zeigt im Wochenvergleich einen Rückgang von 7,48 Prozent. Die Private-Equity-Gesellschaft setzt ihr aktuelles Aktienrückkaufprogramm konsequent fort. Im Rahmen dieses Programms wurden bereits 426.883 eigene Aktien erworben, was einem Anteil von etwa 2,27 Prozent des Grundkapitals entspricht. Für diese Käufe wurden bislang rund 11,27 Millionen Euro aufgewendet, bei einem durchschnittlichen Kaufpreis von 26,40 Euro pro Aktie.

Das Rückkaufprogramm läuft seit Oktober 2024 und soll bis spätestens September 2025 abgeschlossen werden. Die DBAG plant, insgesamt bis zu 800.000 eigene Aktien zu erwerben, was 4,25 Prozent des Grundkapitals entspricht. Das Gesamtvolumen des Programms beläuft sich auf maximal 25 Millionen Euro. Die erworbenen Aktien können für verschiedene Zwecke verwendet werden, darunter als Akquisitionswährung oder zur möglichen Einziehung.

Portfolioentwicklung und Investitionsstrategie

Das Beteiligungsportfolio der DBAG wurde in den vergangenen Monaten strategisch erweitert. Besonders im Technologiesektor konnte die Gesellschaft mehrere vielversprechende Beteiligungen abschließen. Die Investitionsstrategie bleibt dabei auf mittelständische Unternehmen mit Wachstumspotenzial in Deutschland und angrenzenden europäischen Ländern fokussiert. Dabei konzentriert sich die DBAG insbesondere auf Unternehmen in den Bereichen Industrieautomation, IT-Services/Software und Gesundheitswesen.

Durch ihr umfangreiches Netzwerk in diesen Branchen kann die DBAG wertvolle Expertise in ihren Portfoliounternehmen einbringen und deren Wachstum aktiv unterstützen. Diese strategische Ausrichtung spiegelt sich auch in der aktuellen Positionierung des Unternehmens am Markt wider, wobei die DBAG derzeit mit 14,06 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief von 21,70 Euro notiert.

Finanzielle Performance und Zukunftsaussichten

Die Deutsche Beteiligungs AG konnte im letzten Geschäftsjahr positive Finanzergebnisse erzielen. Der Nettovermögenswert (NAV) hat sich positiv entwickelt, was auf erfolgreiche Exits und Wertsteigerungen im Beteiligungsportfolio zurückzuführen ist. Bemerkenswert ist die relative Stabilität der DBAG-Aktie im Jahresvergleich, die mit einem moderaten Plus von 3,99 Prozent seit Jahresbeginn und einer annualisierten 30-Tage-Volatilität von 31,06 Prozent aufwartet.

Für die kommenden Quartale plant die DBAG weitere Investitionen in wachstumsstarke Mittelstandsunternehmen. Dabei sollen sowohl neue Beteiligungen eingegangen als auch bestehende Portfoliounternehmen weiterentwickelt werden. Die Gesellschaft sieht trotz makroökonomischer Herausforderungen gute Chancen im deutschen und europäischen Mittelstand und plant, ihre Position als Private-Equity-Investor in diesem Segment weiter auszubauen. Der aktuelle RSI-Wert von 30,9 deutet dabei auf ein potenziell überverkauftes Niveau hin, was im Kontext der längerfristigen Unternehmensstrategie betrachtet werden sollte.

