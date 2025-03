++ Arbeiter, die SPD will euch eure Häuser ++ Soldaten, Emmanuel Macron will euch in die Ukraine schicken ++ Migranten: Polen setzt Asylrecht außer Kraft ++ Europäer: Gas-Deal zwischen den USA und Russland rückt in greifbare Nähe ++ Palästinenser: Demonstrationen gegen Terrortruppe Hamas ++ TE-Energiewendewetterbericht ++ D ...

Den vollständigen Artikel lesen ...