Medienmitteilung Thun, 28. März 2025 Meyer Burger und Memodo schliessen Liefervertrag für Italien ab Die Meyer Burger Technology AG und der Photovoltaik-Grosshändler Memodo haben einen Liefervertrag abgeschlossen. Die Hochleistungsmodule "Made in Germany" wurden im Werk in Freiberg, Deutschland, hergestellt und sind für den italienischen Markt bestimmt. "Wir freuen uns sehr über den Vertrag mit Memodo und die Entwicklung des italienischen Marktes", sagte Franz Richter, Executive Chairman von Meyer Burger. "Die Unterstützung von Projekten mit Solarmodulen aus europäischen Produktion stärkt die Infrastruktur und ist eine gute Entwicklung auf dem Weg zu mehr Unabhängigkeit im Bereich der erneuerbaren Energien." "Als Grosshändler sind wir von der technologischen Qualität der Meyer Burger-Module überzeugt", sagte Davide Saba, Geschäftsführer von Memodo Italien. "Dieses Förderprogramm ist für die italienischen Kunden sehr interessant, weil es einerseits die energetische Sanierung italienischer Unternehmen unterstützt und andererseits der EU-Produktion von Photovoltaikmodulen, die so sehr unter der aussereuropäischen Konkurrenz gelitten hat, neue Impulse verleiht." Als einzige Module auf dem Markt fallen die Hochleistungsmodule von Meyer Burger in die höchste Förderkategorie C einer neuen Regelung, die starke Anreize für Solarprojekte mit in Europa hergestellten Modulen gibt. Die Regelung ist Teil des Programms "Transizione 5.0", mit dem die italienische Regierung Unternehmen bei der digitalen und energetischen Transformation unterstützt. Um in die höchste Förderkategorie C zu fallen, müssen Solarmodule folgende Kriterien erfüllen: Die Module werden in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union hergestellt, sie verwenden bifaziale Solarzellen, die ebenfalls in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union hergestellt werden, und der Wirkungsgrad der Solarzellen liegt bei mindesten 24 Prozent. Medienkontakte Meyer Burger Technology AG

Über Meyer Burger Technology AG www.meyerburger.com Meyer Burger erforscht, entwickelt und produziert hocheffiziente Solarzellen und Solarmodule der neuesten Generation auf Basis der patentgeschützten Heterojunction/SmartWire-Technologie. Als einer der wenigen Hersteller weltweit fertigt das Unternehmen auch seine eigenen Produktionsanlagen, was eine hohe Qualität und Effizienz in der Herstellung gewährleistet. Der Hauptsitz von Meyer Burger befindet sich in Thun (Schweiz). Ein Forschungszentrum und eine Maschinenfabrik betreibt das Unternehmen in Hohenstein-Ernstthal, (Deutschland). Die hochautomatisierte Produktion von Solarzellen und Solarmodulen erfolgt in Thalheim (Deutschland) sowie in Goodyear (Arizona, USA). Ein eigenes akkreditiertes Testzentrum für Solarmodule befindet sich in Freiberg (Deutschland). Dieses ist der Schlüssel für die lange Haltbarkeit und hohe Präzision der Meyer Burger-Solarmodule. Meyer Burger wurde 1953 in der Schweiz gegründet. Es hat seitdem zahlreiche Technologien entwickelt und patentiert, die heute in vielen der weltweit produzierten Solarmodule zum Einsatz kommen. Die Namenaktien der Meyer Burger Technology AG sind an der SIX Swiss Exchange unter dem Ticker MBTN gelistet.



