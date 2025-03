Der Höhenflug setzt sich fort: Die Zollpolitik der USA hat den Goldpreis auf einen neuen Rekordstand getrieben. Der Preis für das Edelmetall stieg heute Nacht auf 3.077,60 US-Dollar je Feinunze (etwa 31,1 Gramm). Dies ist der höchste jemals erreichte Preis. Zuletzt hatte Gold in der vergangenen Woche einen Rekord erreicht.US-Präsident Donald Trump hatte am Mittwoch Zölle auf importierte Autos und Autoteile von 25 Prozent angekündigt. Die EU hat für den Fall eines Festhaltens der USA an den Autozollplänen ...

