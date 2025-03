Edisun Power Europe AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

28.03.2025 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Zürich, 28. März 2025

Edisun Power zeigt solide Ergebnisse und kündigt neuen CEO für strategischen Fokus auf «Renewables to AI» an Starker Umsatzanstieg auf CHF 51.54 Millionen dank Verkaufstransaktionen mit einem einmaligen Kapitalgewinn von CHF 7.4 Millionen

EBITDA von CHF 16.58 Millionen und 32.2 % Marge

Neuer CEO José María Llopis per 1. April 2025 für strategischen Fokus auf erneuerbare Energien für Rechenzentren («Renewables to AI»)

Schaffung von rund CHF 5.0 Millionen zusätzlichem Eigenkapital innerhalb des Kapitalbandes

Beantragter Verzicht auf eine Dividende aufgrund erheblicher Investitionen 2024 war fu¨r Edisun Power ein Übergangsjahr, in dem sich das Unternehmen auf die Entwicklung des Gross-Solarprojekts «Fuencarral» mit einer Gesamtleistung von 941 MWp konzentrierte: Strategisch verfolgt Edisun Power das Ziel, erneuerbare Energie fu¨r den Betrieb von Rechenzentren anzubieten. Edisun konnte hierzu José María Llopis als neuen CEO per 1. April gewinnen. Horst Mahmoudi tritt damit von seiner Funktion als CEO zurück und will sich auf seine Funktion als Verwaltungsratspräsidenten konzentrieren. Ein Auktionsverfahren für das sich in Entwicklung befindliche Projektportfolio «Fuencarral» befindet sich in der finalen Vorbereitungsphase. Der Verwaltungsrat macht erstmals von seinem Recht Gebrauch, für CHF 5.0 Millionen zusätzliches Eigenkapital innerhalb des genehmigten Kapitalbandes für die anstehenden Aufgaben zu schaffen. Angesichts der erheblichen Investitionen schlägt der Verwaltungsrat der ordentlichen Generalversammlung vor, die Dividendenzahlung fu¨r das Geschäftsjahr 2024 auszusetzen, um die weitere Entwicklung des grossen Projektportfolios zu priorisieren. Solider Umsatz und Rentabilität dank Verkaufstransaktionen Der Gesamtumsatz der Gruppe erhöhte sich um 36.9 % auf CHF 51.54 Millionen (2023: CHF 37.65 Millionen) und in Lokalwährung um 37.8%. Dieser Umsatzanstieg wurde hauptsächlich durch den Verkauf des italienischen Portfolios von Solarprojektrechten Ende 2024 ausgelöst. Betrachtet man nur die Einnahmen aus dem Verkauf des Solarstroms, musste Edisun einen Rückgang des Umsatzes um CHF 2.7 Millionen CHF oder 15.5 % (in Lokalwährung -13.5 %) hinnehmen, was vor allem auf wetterbedingte Produktionsrückgänge, niedrigere Strommarktpreise in Spanien, das Auslaufen kleiner Systeme und deutlich niedrigere Preise für Herkunftsnachweise (GOs) zurückzuführen ist. Insgesamt lag die Solarstromproduktion bei 160.568 MWh, und damit 2.7 % unter dem Jahr 2023. Die Solarstromproduktion fiel um 13.3 % in der Schweiz, um 5.9 % in Frankreich, um 5.0 % in Deutschland und um 4.3 % in Portugal. Nur in Spanien (+0.2 %) und Italien (-0.1 %) blieb die Stromproduktion auf dem Niveau des Vorjahres. Insgesamt stammen 73 % der Solarstrom-produktion von Edisun aus Portugal, 20 % aus Spanien und 7% zusammen aus Frankreich, Deutschland, der Schweiz und Italien. Dank des Verkaufs des italienischen Portfolios von Solaranlagen-Projektrechten mit einem konsolidierten Gewinn von CHF 7.4 Millionen sowie durch Kostensenkungsmassnahmen und niedrigere Rechts- und Mehrwertsteuerkosten in Höhe von CHF 1.1 Millionen blieb das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) mit CHF 16.6 Millionen auf einem hohen Niveau, nach dem Rekord von CHF 30.91 Millionen im Jahr 2023. Die Einnahmen aus dem Verkauf von Herkunftsnachweisen des Solarstroms (Guarantees of Origin GOs) in Portugal gingen um über CHF 0.7 Millionen zurück, da der Marktpreis im Vergleich zum Vorjahr stark fiel. Dies hatte eine direkte negative Auswirkung auf das Ergebnis. Die Anlagen in der Schweiz verzeichneten die höchsten EBITDA-Margen mit 86.8 % (gegenüber 85.6 % im Jahr 2023), was hauptsächlich auf die vorteilhaften festen Einspeisetarife zurückzuführen ist. Frankreich realisierte ebenfalls starke Margen mit 80.5 % (gegenüber 84.4 % im Jahr 2023), während Portugal mit 74.3 % einen Rückgang erlebte (gegenüber 83.0 % im Jahr 2023) infolge des Beginns der Wartungs- und Servicearbeiten nach Ablauf der zweijährigen Garantieperiode für die Grossanlage Mogadouro (49 MWp). Die EBITDA-Margen in Italien verbesserten sich auf 53.8 % (gegenüber 27.3 % im Jahr 2023), und in Deutschland stiegen sie auf 48.2 % (gegenüber 20,2 % im Jahr 2023). Den grössten Rückgang, der sich mit fast CHF 1.3 Millionen negativ auf das EBITDA auswirkte, verzeichnete Spanien, hauptsächlich bedingt durch schlechtere Wetterbedingungen und gesunkene Marktpreise. Die EBITDA-Marge sank dadurch von 69.1 % auf 59.5 %. Die Abschreibungen auf den Solaranlagen blieben mit CHF 6.57 Millionen nahezu stabil (2023: CHF 6.63 Millionen). Im Vergleich zum Vorjahr erreichte das Betriebsergebnis CHF 9.71 Millionen (2023: CHF 24.07 Millionen), was immer noch einer EBIT-Marge von 18.8 % entspricht - im Vergleich zu einer aussergewöhnlich hohen EBIT-Marge von 63.9 % im Jahr 2023 infolge von noch grösseren Verkaufstransaktionen. Insgesamt blieb der Nettogewinn mit CHF 2.85 Millionen nach dem aussergewöhnlich hohen Gewinn im Vorjahr (2023: CHF 23.35 Millionen) auf einem soliden Niveau. Dies entspricht einem Gewinn pro Aktie von CHF 2.75 (2023: CHF 22.55), hauptsächlich dank der profitablen Verkaufstransaktion des italienischen Solarportfolios zum Jahresende. José María Llopis als neuer CEO von Edisun Power Der Verwaltungsrat der Edisun Power hat José María Llopis zum neuen Chief Executive Officer ernannt, um Edisun mit dem strategischen Fokus auf die Projektentwicklung von erneuerbarer Energie für Rechenzentren (Stichwort «Renewables to AI») und deren profitablen Veräusserung an Grossinvestoren in die nächste Wachstumsphase zu führen. Er wird sein Amt am 1. April 2025 antreten und auf Horst Mahmoudi folgen, der sich fortan auf seine Funktion als Verwaltungsrats-präsidenten konzentrieren wird. José María Llopis (60), spanischer Staatsbürger, ist ein erfahrener Wirtschaftsingenieur mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz im Energie- und IT-Sektor. Seit 2020 leitet er Smartenergy Spain SLU, welche auch die Entwicklung des «Fuencarral» Projektportfolios verantwortet. Davor war er von 2009 bis 2020 in führenden Positionen für IBC Solar erst in Spanien und dann in Deutschland tätig, zuletzt von 2016 bis 2020 als CEO der IBC SOLAR Energy. Von 2000 bis 2009 diente er zudem als Operationschef der internationalen Halbleiterfirma DS2 (seit 2010 teil von Marvell Technology, Inc.), nachdem er seine Karriere bei IBM und danach Iberdrola begann. «Wir freuen uns, dass wir mit José Maria Llopis eine ausgesprochene Führungspersönlichkeit mit sehr breiter Erfahrung im Erneuerbaren- und IT-Sektor gewinnen konnten. Seine fundierte Expertise und seine Führungskompetenz machen ihn zur idealen Besetzung für diese Schlüsselrolle.», erklärt Horst Mahmoudi, Verwaltungsratspräsident und abtretender CEO der Edisun Power. José María Llopis spricht nebst Spanisch fliessend Deutsch und Englisch. Kapitalerhöhung innerhalb vom bestehenden Kapitalband Zur Priorisierung der weiteren Entwicklung des grossen Projektportfolios und der anstehenden Aufgaben macht der Verwaltungsrat erstmals von seinem Recht Gebrauch, für CHF 5.0 Millionen zusätzliches Eigenkapital innerhalb des genehmigten Kapitalbandes zu schaffen. Neu werden 111'110 neue Aktien zum Preis von 45 CHF ausgegeben, unter Ausschluss des Bezugsrechtes, die an einige Grossaktionäre gehen. Ausblick auf das laufende Jahr und Verzicht auf eine Dividende Operativ verliefen die ersten Monate des Geschäftsjahres 2025 «gemischt»: Positiv wirkten sich höhere Strompreise aus, negativ das schlechtere Wetter insbesondere in Portugal und Spanien im März. Der Hauptfokus fu¨r 2025 liegt auf der Weiterentwicklung des grossen Projektportfolios «Fuencarral» zusammen mit den dazugehörigen Kapazitäten für Rechenzentren sowie dem Auktionsverfahren, um Infrastrukturfonds, Private Equity und oder Eigentu¨mer und Betreiber von Rechenzentren fu¨r Investitionen in die Grossanlage zu gewinnen. Der Verwaltungsrat schlägt daher vor, auf eine Dividendenzahlung fu¨r das Geschäftsjahr 2024 zu verzichten. Der Edisun Power Jahresbericht 2024 ist auf der Website der Gruppe verfügbar unter https://www.edisunpower.com/de/investorenreports Für weitere Informationen Dr. René Cotting, info@edisunpower.com Edisun Power Gruppe Als kotierter europäischer Solarstromproduzent finanziert und betreibt die Edisun Power Gruppe Solarstromanlagen in verschiedenen europäischen Ländern. Edisun Power startete ihr Engagement auf diesem Gebiet bereits 1997. Seit September 2008 ist das Unternehmen an der Schweizer Börse kotiert. Edisun Power verfügt bei der Realisierung und beim Kauf sowohl nationaler als auch internationaler Projekte über breite Erfahrung. Aktuell besitzt das Unternehmen 34 Solarstromanlagen in der Schweiz, in Deutschland, Spanien, Frankreich, Italien und Portugal. Mit einem gesicherten Portfolio von Projekten in Entwicklung von ca. 1.0 GW ist das Unternehmen für ein signifikantes Wachstum gerüstet.

